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Зеленский рассказал, стоит ли украинцам возвращаться в Харьков

Президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с нидерландским премьером Марком Рютте отметил, что Харьков еще не настолько защищен, чтобы он рекомендовал людям возвращаться в этот город.

сегодня, 19:43
Автор:
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Ткачик Олеся
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По его словам, сейчас ситуация такова, что город не защищен от ударов россиян, поэтому он не может рекомендовать возвращаться туда после эвакуации.

Зеленский рассказал, стоит ли украинцам возвращаться в Харьков

Владимир Зеленский

Как подчеркнул президент, когда город будет хорошо защищен от ударов, то украинцы получат ответный сигнал от военных.

При этом Владимир Зеленский добавил, что защита Харькова от российских захватчиков нуждается в комплексном подходе.

"Можно долго говорить о том, чем сбивать С-300. Мы понимаем, чего не хватает. Мы знаем, какие высокие риски, когда через минуту ракета попадает в гражданскую цель. Мы понимаем, что здесь нужна комплексная защита",
– сказал президент.

По его словам, в первую очередь нужно усиливать в регионе систему противовоздушной обороны. Кроме того, добавил Зеленский, необходимо как можно дальше оттеснить россиян. Если этого не сделать, добавил глава Украины, защитить Харьков будет сложно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне хотят захватить Харьков , Днепр и Запорожье, поскольку эти города бюджетообразующие. Если бюджет Украины не будет пополняться, то не будет денег, чтобы снабжать всех необходимым военным. А значит, оборона страны ослабнет, и россияне это понимают. Вместе с тем, военные эксперты отмечают, что для прорыва Харькова нужна группировка врага численность не менее 500 тыс. человек. Пока оно не формируется.

Также портал "Комментарии" сообщал, что в Харькове президент Владимир Зеленский и премьер Нидерландов Марк Рютте подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности сроком на 10 лет. Также Нидерланды пообещали оказать Украине военную помощь, в том числе усилить ПВО.




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