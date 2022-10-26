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Зеленский рассказал, сколько иранских дронов запустила Россия по Украине

Президент Украины сообщил о количестве сбитых беспилотников.

26 октября 2022, 23:59
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Автор:

Slava Kot

По словам Владимира Зеленского, Россия атаковала Украину около 400 дронами-камикадзе, которые были изготовлены в Иране. Такую цифру сообщил президент Украины во время пресс-конференции с президентом Гвинеи-Бисау Сисоку Эмбало.

Зеленский рассказал, сколько иранских дронов запустила Россия по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Кроме озвученного количества беспилотных летательных аппаратов, президент Украины также сообщил процент сбитых дронов. Украинские воины смогли достичь цифры у 60-70% уничтоженных вражеских беспилотников.

"Я благодарен нашим военным: 60-70% были сбиты, неплохой результат", — подытожил Зеленский.

Зеленский отметил, что благодарен украинским силам, упорно работавшим для уничтожения дронов-камикадзе, а также выразил соболезнования семьям погибших.

Украинский лидер рассказал, что над вопросом иранских беспилотников работала как украинская разведка, так и израильская. Но Зеленский надеется на углубление сотрудничества, поскольку считает, что этого мало. Президент Украины сказал, что только в последние дни действительно увидел поддержку и сотрудничество с политическими лидерами Израиля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о визите президента Гвинеи-Бисау в Зеленский со странным предложением. Сисоку Эмбало отметил, что его цель – это создать благоприятные условия для проведения диалога между Россией и Украиной. На подобные заявления резко отреагировал президент Украины.

Также "Комментарии" писали, что украинские войска смогли уничтожить 10 инструкторов из Ирана, которые обучали российский военных руководить дронами-камикадзе в Крыму. Именно эти беспилотники нанесли значительные удары по украинской инфраструктуре в первые недели октября.



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Источник: https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/833487107699574
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