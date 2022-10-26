Зеленский рассказал, сколько иранских дронов запустила Россия по Украине

По словам Владимира Зеленского, Россия атаковала Украину около 400 дронами-камикадзе, которые были изготовлены в Иране. Такую цифру сообщил президент Украины во время пресс-конференции с президентом Гвинеи-Бисау Сисоку Эмбало.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Кроме озвученного количества беспилотных летательных аппаратов, президент Украины также сообщил процент сбитых дронов. Украинские воины смогли достичь цифры у 60-70% уничтоженных вражеских беспилотников.

"Я благодарен нашим военным: 60-70% были сбиты, неплохой результат", — подытожил Зеленский.

Зеленский отметил, что благодарен украинским силам, упорно работавшим для уничтожения дронов-камикадзе, а также выразил соболезнования семьям погибших.

Украинский лидер рассказал, что над вопросом иранских беспилотников работала как украинская разведка, так и израильская. Но Зеленский надеется на углубление сотрудничества, поскольку считает, что этого мало. Президент Украины сказал, что только в последние дни действительно увидел поддержку и сотрудничество с политическими лидерами Израиля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о визите президента Гвинеи-Бисау в Зеленский со странным предложением. Сисоку Эмбало отметил, что его цель – это создать благоприятные условия для проведения диалога между Россией и Украиной. На подобные заявления резко отреагировал президент Украины.

Также "Комментарии" писали, что украинские войска смогли уничтожить 10 инструкторов из Ирана, которые обучали российский военных руководить дронами-камикадзе в Крыму. Именно эти беспилотники нанесли значительные удары по украинской инфраструктуре в первые недели октября.

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