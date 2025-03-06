Зеленский рассказал, по ком могли целиться россияне, когда ударили по отелю в Кривом Роге

В криворожский отель, по которому нанесли ракетный удар российские войска, незадолго до атаки заселилась группа иностранных волонтеров из ряда стран. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Удар по Кривому Рогу. Фото: ГСЧС

"Буквально перед ударом в отель заселились волонтеры одной из гуманитарных организаций – граждане Украины, Соединенных Штатов, Великобритании", – отметил глава украинского государства.

По его словам, эти люди выжили, потому что успели спуститься из номеров.

"Но, к сожалению, четыре человека были убиты этим ударом. В общем более 30 человек были ранены", – напомнил Владимир Зеленский.

Президент добавил, что все соответствующие службы продолжают работу на месте удара.

"Нельзя делать никакой паузы в давлении на Россию для того, чтобы остановить эту войну и террор против жизни", – подытожил президент.

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"Кривой Рог. Ракетная атака", – сообщил Александр Вилкул.

Он подчеркнул, что "все понимаем, уже работаем".

"Прямое попадание в объект гражданской инфраструктуры. Пожар. Первые раненые уже в больнице в операционной, тяжелые. Под завалами могут быть люди. Возможны повторные выходы. Берегите себя", — сообщил он.

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