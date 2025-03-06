Зеленский рассказал, по ком могли целиться россияне, когда ударили по отелю в Кривом Роге

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Кравцев Сергей
В криворожский отель, по которому нанесли ракетный удар российские войска, незадолго до атаки заселилась группа иностранных волонтеров из ряда стран. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Удар по Кривому Рогу. Фото: ГСЧС
По его словам, эти люди выжили, потому что успели спуститься из номеров.
Президент добавил, что все соответствующие службы продолжают работу на месте удара.
Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватчики вечером 5 марта атаковали ракетами город Кривой Рог Днепропетровской области, сообщил глава обороны города Александр Вилкул.
Он подчеркнул, что "все понимаем, уже работаем".
Также издание "Комментарии" сообщало – россияне бегут из армии: сколько ушло в самоволку за время масштабной войны с Украиной.
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