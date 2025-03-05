РФ атаковала ракетами Кривой Рог: первые подробности

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Марьян Ощановский
Российские захватчики вечером 5 марта атаковали ракетами город Кривой Рог Днепропетровской области, сообщил глава обороны города Александр Вилкул.
РФ атакует Кривой Рог. Фото из открытых источников
Он подчеркнул, что "все понимаем, уже работаем".
"Прямое попадание в объект гражданской инфраструктуры. Пожар. Первые раненые уже в больнице в операционной, тяжелые. Под завалами могут быть люди. Возможны повторные выходы. Берегите себя", — сообщил он.
Александр Вилкул также призвал жителей города соблюдать информационную гигиену.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс рассказал, что для достижения мира в Украине США будут оказывать давление на всех участников войны. Джей Ди Вэнс напомнил, что против России работают американские санкции, а россияне уже испытывают экономические затруднения. "У нас до сих пор работает ряд санкций, которые наложены на россиян. Мы верим, что россияне испытывают экономические трудности из-за этого конфликта", — заявил Джей Ди Вэнс. Он подчеркнул, что Вашингтон хочет посадить Украину и Россию за стол переговоров как можно скорее.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина получила 90% вооружений, переданных администрацией Джо Байдена в рамках предыдущих пакетов военной помощи. Как сообщает издание ABC News со ссылкой на собственные источники, за последние несколько месяцев администрация Джо Байдена объявляла о четырех пакетах помощи Украине на сумму $3 млрд, в которые вошли критически важные боеприпасы и противотанковые системы. По информации издания, 90% этой помощи Украина уже получила. 10% не отправленной помощи — это в основном бронетехника, которую планировали доставить до августа 2025 года.
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