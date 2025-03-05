РФ атаковала ракетами Кривой Рог: первые подробности

Российские захватчики вечером 5 марта атаковали ракетами город Кривой Рог Днепропетровской области, сообщил глава обороны города Александр Вилкул.

РФ атакует Кривой Рог. Фото из открытых источников

" Кривой Рог. Ракетная атака", – сообщил Александр Вилкул.

Он подчеркнул, что "все понимаем, уже работаем".

"Прямое попадание в объект гражданской инфраструктуры. Пожар. Первые раненые уже в больнице в операционной, тяжелые. Под завалами могут быть люди. Возможны повторные выходы. Берегите себя", — сообщил он.

Александр Вилкул также призвал жителей города соблюдать информационную гигиену.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс рассказал, что для достижения мира в Украине США будут оказывать давление на всех участников войны. Джей Ди Вэнс напомнил, что против России работают американские санкции, а россияне уже испытывают экономические затруднения. "У нас до сих пор работает ряд санкций, которые наложены на россиян. Мы верим, что россияне испытывают экономические трудности из-за этого конфликта", — заявил Джей Ди Вэнс. Он подчеркнул, что Вашингтон хочет посадить Украину и Россию за стол переговоров как можно скорее.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина получила 90% вооружений, переданных администрацией Джо Байдена в рамках предыдущих пакетов военной помощи. Как сообщает издание ABC News со ссылкой на собственные источники, за последние несколько месяцев администрация Джо Байдена объявляла о четырех пакетах помощи Украине на сумму $3 млрд, в которые вошли критически важные боеприпасы и противотанковые системы. По информации издания, 90% этой помощи Украина уже получила. 10% не отправленной помощи — это в основном бронетехника, которую планировали доставить до августа 2025 года.

