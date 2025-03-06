Россияне бегут из армии: сколько ушло в самоволку за время масштабной войны с Украиной

Почти за три года полномасштабной войны, более 50 тысяч российских военных оставили свои части и находятся в самоволке. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Южном военном округе Вооруженных сил РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Украинские хакеры получили доступ к внутренней презентации Министерства обороны России, в которой указано количество возбужденных российскими властями уголовных дел против военнослужащих, находящихся в самоволке, по состоянию на 15 декабря 2024 года.

В украинском OSINT-сообществе отметили, что приведенные в презентации данные содержат случаи, когда российские командиры причисляли к самоволке военнослужащих, пропавших без вести во время штурмов.

Украинская разведывательная организация с открытым кодом Frontelligence Insight, использовала данные презентации и подсчитала масштаб этого явления.

Так, общее количество задокументированных случаев самоволок с февраля 2022 года до середины декабря 2024 года, составляет 50 554. Из них: в Южном военном округе — 22 577; в Центральном военном округе — 13 769; в Московском военном округе — 7178; в Ленинградском военном округе — 3052; в Восточном военном округе — 3378.

В документе также отмечается, что 58,8% случаев самоволки пришлись на военнослужащих 51-й общевойсковой армии (бывший 1-й армейский корпус "Донецкой Народной Республики" (АК "ДНР")) и 3-го армейского корпуса (бывший 2-й АК "Луганской Народной Республики" ("ЛНР")).

Отмечается, что большинство случаев самоволки произошли в период между 2023 и 2024 годами, а относительно немного — в 2022 году.

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