Россия может усилить авиаудары по Украине: при чем здесь США

Остановка обмена разведданными между США и Украиной может значительно усилить российскую авиацию, которая до сих пор испытывала серьезные ограничения из-за ударов украинских сил по военным объектам в тылу России. Это может повлиять на ход боевых действий, увеличив частоту и эффективность российских авиационных атак. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Самолет. Фото: из открытых источников

Эксперты ISW отмечают, что без доступа к разведданным США Украина будет иметь меньше возможностей для поражения российских систем ПВО. Российские самолеты смогут действовать более агрессивно, уменьшая дистанцию для запуска планирующих бомб и ракет по территории Украины.

"Кремль неоднократно настаивал на прекращении предоставления любой иностранной помощи Украине в рамках любого мирного соглашения", – считают аналитики.

Эксперты отмечают, что украинские удары по военным объектам на территории России существенно повлияли на боеспособность российских войск. В частности, уничтожение складов боеприпасов в Торопце (Тверская область) и Тихорецком арсенале (Краснодарский край) уменьшило запасы ракет и снарядов, что ослабило возможности российской армии.

"Российские войска ранее использовали свое превосходство в артиллерии и авиаударах для достижения тактических целей, уничтожая населенные пункты перед развертыванием пехоты для атаки на эту территорию. Украинские удары по военным объектам в России также отодвинули операции российской авиации дальше от Украины в тыловые районы России, мешая наносить удары авиабомбами и ракетами по украинским передовым позициям из российского воздушного пространства", – говорится в отчете.

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