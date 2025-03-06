Россия может усилить авиаудары по Украине: при чем здесь США

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Кравцев Сергей
Остановка обмена разведданными между США и Украиной может значительно усилить российскую авиацию, которая до сих пор испытывала серьезные ограничения из-за ударов украинских сил по военным объектам в тылу России. Это может повлиять на ход боевых действий, увеличив частоту и эффективность российских авиационных атак. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.
Самолет. Фото: из открытых источников
Эксперты ISW отмечают, что без доступа к разведданным США Украина будет иметь меньше возможностей для поражения российских систем ПВО. Российские самолеты смогут действовать более агрессивно, уменьшая дистанцию для запуска планирующих бомб и ракет по территории Украины.
Эксперты отмечают, что украинские удары по военным объектам на территории России существенно повлияли на боеспособность российских войск. В частности, уничтожение складов боеприпасов в Торопце (Тверская область) и Тихорецком арсенале (Краснодарский край) уменьшило запасы ракет и снарядов, что ослабило возможности российской армии.
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