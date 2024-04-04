Зеленский рассказал о ситуации на фронте. Таких новостей давно ждали

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки, которое в этот раз было посвящено ситуации на фронте, беспилотникам, системе РЭБ и противовоздушной обороне.

Владимир Зеленский

Как отметил Зеленский, после доклада Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, ситуация на фронте стабилизировалась.

"Результаты стабилизационных действий, благодаря которым удалось остановить продвижение российских окупантов"

, – отметил Зеленский.

Кроме того, министр обороны Рустем Умеров рассказал, как продвигаются закупки дронов и систем радиоэлектронной борьбы.

Также на Ставке обсудили новые тактики, которые могут использоваться для противодействия российскому ракетному террору.

Кстати, как сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Берлин начинает срочные поиски для Украины систем противовоздушной обороны, в том числе и ЗРК Patriot . В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок подчеркнула, что ее страна видит происходящее в Украине и понимает острую необходимость в системах противовоздушной обороны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия намерена захватить всю Украину и готовится к этому. В частности, именно с таким желанием связан тот ракетный террор, который она совершает в последнее время, разрушая гражданскую инфраструктуру. При этом есть информация, что Россия намерена начать очередное наступление на Украину, возможно, уже в конце мая. В контексте этого, страна-агрессор проиводит мобилизацию, пополняет свои запасы оружия, а также производит и испытывает новое оружие. Эксперты отмечают, что в Украине видят все эти приготовления и готовятся противодействовать России, однако сделать это без западной помощи будет очень тяжело.