Зеленский рассказал о простом варианте закончить войну в Украине за 24 часа

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал "мирный план" кандидата в президенты США Дональда Трампа, предполагающего закончить войну в Украине за 24 часа. Зеленский объяснил его основные детали и указал, согласна ли Украина пойти на такие уступки.



Владимир Зеленский о "мирном плане" Трампа. Фото: интервью BBC

Владимир Зеленский в интервью BBC рассказал, что означает "мирный план" Трампа о скором окончании войны в Украине.

"Если он хочет сделать это за 24 часа, простым вариантом будет подтолкнуть нас платить. Потому что понятно как это сделать. Это значит просто остановиться, отдать и забыть. Без санкций, без ничего. Путин заберет территории, Путин создаст победу для своего общества, и все. Никто не сядет в тюрьму, никакой ответственности, ни одного трибунала, ровным счетом ничего", — сказал Зеленский.

Президент Зеленский считает, что Украина не пойдет на подобные условия окончания войны. Кроме того, по словам Зеленского, Украину никто не заставит это сделать, в том числе и Дональд Трамп.

"Это очень простой путь. Но мы никогда на это не пойдем. Никогда! Не существует ни одного человека в мире, который может заставить нас это сделать. Мы достаточно сильны, и мы это показали. Россияне убили стольких людей, как это забыть. Мы не можем забыть этого. Мы не можем простить, и не простим", — добавил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший советник Трампа Джон Болтон рассказал о его плане окончить войну в Украине. По словам американского политика, это "плохие новости для Украины". Болтон считает, что Трамп пойдет на уступки Путину, а Россия выйдет победителем из войны.

Также "Комментарии" писали, что Трамп сделал новое заявление об окончании войны в Украине.



