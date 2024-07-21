Зеленский рассказал о простом варианте закончить войну в Украине за 24 часа

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал "мирный план" кандидата в президенты США Дональда Трампа, предполагающего закончить войну в Украине за 24 часа. Зеленский объяснил его основные детали и указал, согласна ли Украина пойти на такие уступки.
Владимир Зеленский о "мирном плане" Трампа. Фото: интервью BBC
Владимир Зеленский в интервью BBC рассказал, что означает "мирный план" Трампа о скором окончании войны в Украине.
Президент Зеленский считает, что Украина не пойдет на подобные условия окончания войны. Кроме того, по словам Зеленского, Украину никто не заставит это сделать, в том числе и Дональд Трамп.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший советник Трампа Джон Болтон рассказал о его плане окончить войну в Украине. По словам американского политика, это "плохие новости для Украины". Болтон считает, что Трамп пойдет на уступки Путину, а Россия выйдет победителем из войны.
Также "Комментарии" писали, что Трамп сделал новое заявление об окончании войны в Украине.
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Ігор
сегодня, 14:40
Потрібна повна капітуляція однієї зі сторін. Не можна так, щоб у Гітлера забрати частину території, а іншу лишити йому де й далі буде процвітати нацизм. Та й ще і перевести туди всіх чиновників з тієї території яку віддали, щоб вони і далі ситно паразитували. Ніколи знов! Або або. Програшні losers повинні зазнати повних змін і понести повну відповідальність і визнати свою провину для всіх наступних поколінь.