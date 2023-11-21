Зеленский рассказал о попытках Путина организовать его убийство

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о попытках Владимира Путина организовать покушение на его убийство. По словам украинского президента, разведданные указывают на несколько попыток Путина убить его. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Зеленского для издания The Sun.

Путин планировал покушение на президента Украины. Фото из открытых источников

Во время разговора с журналистами Владимир Зеленский рассказал, что после 24 февраля у Путина было несколько попыток организовать убийство президента Украины. По словам Зеленского, эта ситуация похожа на Covid, когда сначала страшно, а потом уже привыкаешь к новой реальности.

"Впервые люди не знают, что с этим делать, и это выглядит очень страшно. После этого, это просто данные разведки и детали, что еще одна группа прибыла в Украину, чтобы попробовать это", — сказал Владимир Зеленский.

Зеленский добавил, что уже потерял следы всех попыток России убить его с начала полномасштабного вторжения.

Также Зеленский рассказал, что, несмотря на усталость украинцев от постоянных воздушных налетов, обстрелов и разрушений, население не поддерживает сдачу территорий в обмен на то, чтобы такая ситуация прекратилась.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский предупредил генералов, что вмешательство в политику ставит под угрозу национальное единство, поэтому он советует военным не заниматься политикой во время войны против России.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал, при каких условиях Украина готова начать мирные переговоры с Россией. По мнению президента, переговоры могут произойти после вывода российских войск из украинских территорий.