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Зеленский рассказал о планах врага и сообщил, что происходит на Харьковщине

Президент Владимир Зеленский в видеообращении сообщил о том, что в Харьковской области идет контрнаступление. При этом он подчеркнул, что враг активизировался на Сумщине и Черниговщине, ведь хочет оттянуть силы от Донбасса

сегодня, 21:10
Автор:
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Ткачик Олеся
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По словам Владимира Зеленского, в Харьковской области продолжается контрнаступление Сил обороны. В частности, оно проходит около Волчанска. Президент сообщил, что за это направление отвечает бригадный генерал Михаил Драпатый. Он находится прямо на месте боевых действий. Также, по словам президента, генералу предоставляют необходимые силы и способы поражения.

Зеленский рассказал о планах врага и сообщил, что происходит на Харьковщине

Владимир Зеленский

Зеленский сообщил, что Силы обороны в Харьковской области эффективно уничтожают вражескую пехоту и ее технику.

Кроме того, президент сообщил, что сейчас фиксируется активность врага на Сумщине и в Черниговской области. Там пытаются прорваться вражеские ДРГ. Им отвечают огнем.

Зеленский говорит, что замысел оккупантов очевидный, они пытаются оттянуть Силы обороны от Донецкой области, чтобы иметь там успех. Однако, добавил президент, в поле усиленного внимания военных находятся Краматорское, Покровское и Купянское направления.

Президент также подчеркнул, что сейчас основная задача Сил обороны — препятствование планам врага расширить военные действия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что оккупанты смогли захватить несколько деревень в так называемой серой зоне, которые находятся в 200 метрах от границы. Как сообщил военный обозреватель Александр Коваленко, в этих селах не проживали люди, там тоже не находились и военные. Именно поэтому оккупанты и смогли их захватить. А вот расширить свой "успех" и захватить Волчанск оккупанты не сумели, поскольку там уже наткнулись на оборонные рубежи и яростное сопротивление украинских военных.

Кроме того, в Генштабе также сообщили о том, что Силы обороны преуспевают в Волчанске и ведут зачистку окрестностей города.




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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/10350
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