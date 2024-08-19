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Зеленский рассказал о докладе Сырского: что происходит на фронте

Президент подчеркнул, что основная задача Украины сейчас - уничтожить как можно больше российского потенциала и проводить максимум контрударной работы

сегодня, 06:54
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Кравцев Сергей

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сегодня доложил о ситуации на фронте. Во всех направлениях украинские военные показывают хороший результат. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский рассказал о докладе Сырского: что происходит на фронте

Владимир Зеленский и Александр Сырский. Фото: из открытых источников

"Только что докладывал главком Сырский. И по ситуации на востоке Украины, и по операции в Курской области, и по "обменному фонду", по комплектации наших бригад — комплектации наших резервов: это и снаряды, и оружие. По всем направлениям наши ребята — вы молодцы", — отметил президент.

По словам Владимира Зеленского, на сегодня есть "хорошие и нужные результаты в уничтожении российской техники под Торецком", а основная задача Украины сейчас — уничтожить как можно больше российского потенциала и проводить максимум контрударной работы. Это, как добавил президент, касается и создания "буферной зоны" благодаря операции в Курской области.

"Все, что наносит потери российской армии, российскому государству, их оборонке и их экономике — все это помогает нам не допускать расширения войны и приближать справедливое окончание этой агрессии. Справедливый мир для Украины", — добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте. Также главком рассказал об операции Сил обороны в Курской области.

В сообщении говорится, что первая тема доклада – ситуация на Донбассе, а именно на самых горячих Торецком и Покровском направлениях. Президент отметил, что украинские воины и подразделения делают все для уничтожения оккупанта и отражения десятков российских штурмов в сутки. 

Вторая тема – Курская операция. Сырский доложил об укреплении позиций украинских сил в Курской области и расширении стабилизированной территории.

Также Александр Сырский и Владимир Зеленский обсудили поставки оружия. Идет работа над новыми пакетами поддержки для государства от партнеров, определяется приоритетные направления.




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