Зеленский рассказал, кто виноват в отключении Starlink/Starshield

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ограничение работы спутниковых сервисов Starlink и Starshield могло повлиять на эффективность противовоздушной обороны и стать одной из причин гибели гражданских во время российских воздушных атак. Он также рассказал о случае, когда ограничение Starshield остановило работу украинских дронов-перехватчиков.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время общения с журналистами заявил, что при отключении Starlink и Starshield погибали гражданские, а перебои в работе этих систем были одним из факторов, которые могли повлиять на ситуацию.

"Конечно, гражданские гибли при отключении Старлинк/Старшилд. По разным причинам, и это одна из них. Сейчас мы уничтожаем около 90% "шахедов". А когда начались атаки, мы начали сбивать от 50 до 75-78%. А затем этот показатель снова вернулся назад", — рассказал Зеленский.

В то же время Зеленский подчеркнул, что нет информации о том, кто именно принял решение ограничить работу сервисов. Он предположил, что это могло быть внутреннее решение компании SpaceX или решение кого-либо из американского правительства.

"Я не знаю, кто принимает решение. Если это SpaceX, то, возможно, Илон. Но если речь идет о ком-то из правительства – я не знаю. У меня нет такой информации. Я знаю только, что технически SpaceX включает и выключает эти системы", — отметил президент.

Зеленский также рассказал об украинских дронах-перехватчиках "Барс", закупку которых профинансировала одна из европейских стран. Украина получила 2000 таких аппаратов. Во время испытаний один из дронов успешно уничтожил российский "Шахед". Однако впоследствии Starshield перестал работать, что остановило использование этих перехватчиков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский раскрыл тайные предложения США по окончании войны.