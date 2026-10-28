Зеленський розповів, хто винен у відключенні Starlink/Starshield

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Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський заявив, що обмеження роботи супутникових сервісів Starlink і Starshield могли вплинути на ефективність протиповітряної оборони та стати однією з причин загибелі цивільних під час російських повітряних атак. Він також розповів про випадок, коли обмеження Starshield зупинило роботу українських дронів-перехоплювачів.
Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами заявив, що під час відключення Starlink і Starshield гинули цивільні, а перебої в роботі цих систем були одним із чинників, які могли вплинути на ситуацію.
Водночас Зеленський наголосив, що не має інформації про те, хто саме ухвалив рішення обмежити роботу сервісів. Він припустив, що це могло бути внутрішнє рішення компанії SpaceX або рішення когось з американського уряду.
Зеленський також розповів про українські дрони-перехоплювачі "Барс", закупівлю яких профінансувала одна з європейських країн. Україна отримала 2000 таких апаратів. Під час випробувань один із дронів успішно знищив російський "Шахед". Однак згодом Starshield перестав працювати, що зупинило використання цих перехоплювачів.