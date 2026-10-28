Зеленський розповів, хто винен у відключенні Starlink/Starshield

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обмеження роботи супутникових сервісів Starlink і Starshield могли вплинути на ефективність протиповітряної оборони та стати однією з причин загибелі цивільних під час російських повітряних атак. Він також розповів про випадок, коли обмеження Starshield зупинило роботу українських дронів-перехоплювачів.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами заявив, що під час відключення Starlink і Starshield гинули цивільні, а перебої в роботі цих систем були одним із чинників, які могли вплинути на ситуацію.

"Звісно, цивільні гинули під час відімкнення Старлінк/Старшилд. Із різних причин, і це одна з них. Зараз ми знищуємо близько 90% "шахедів". А коли почалися атаки, ми почали збивати від 50 до 75-78%. А потім цей показник знову повернувся назад", — розповів Зеленський.

Водночас Зеленський наголосив, що не має інформації про те, хто саме ухвалив рішення обмежити роботу сервісів. Він припустив, що це могло бути внутрішнє рішення компанії SpaceX або рішення когось з американського уряду.

"Я не знаю, хто ухвалює рішення. Якщо це SpaceX, то, можливо, Ілон. Але якщо йдеться про когось із уряду – я не знаю. Я не маю такої інформації. Я знаю лише, що технічно SpaceX вмикає і вимикає ці системи", — зазначив президент.

Зеленський також розповів про українські дрони-перехоплювачі "Барс", закупівлю яких профінансувала одна з європейських країн. Україна отримала 2000 таких апаратів. Під час випробувань один із дронів успішно знищив російський "Шахед". Однак згодом Starshield перестав працювати, що зупинило використання цих перехоплювачів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський розкрив таємні пропозиції США для закінчення війни.