Буферна зона та обмін територіями: Зеленський розкрив таємні пропозиції США для закінчення війни

США під час переговорів про завершення війни пропонували різні варіанти врегулювання територіального питання, зокрема створення буферної або демілітаризованої зони на Донбасі. Остаточні рішення щодо територій, за словами президента України Володимира Зеленського, можуть ухвалювати лише глави держав. Про це український лідер розповів під час зустрічі з журналістами, коментуючи пропозиції американської сторони в межах переговорного процесу.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

За словами Зеленського, ідея демілітаризованих зон фігурувала ще в альтернативних варіантах "28-пунктного плану". Надалі питання територіального врегулювання обговорювали в різних документах, причому формулювання та підходи змінювалися.

"Ще починаючи з "28-пунктного плану" була одна з альтернативних пропозицій від американської сторони — демілітаризовані зони. Після цього в різних документах по-різному це обговорювалось", — заявив президент.

Серед питань, які обговорювали під час переговорів, були майбутнє Запорізької атомної електростанції та доля окремих територій. За словами Зеленського, американська сторона також пропонувала розглядати варіанти land swaps — територіального обміну.

Окрему увагу приділяли Донбасу. Один із запропонованих підходів передбачав створення буферної або демілітаризованої зони по обидва боки від лінії зіткнення.

Зеленський наголосив, що питання територій не можуть бути остаточно вирішені лише переговорними командами.

"Територіальні питання можуть вирішувати лише лідери України та Росії", — заявив глава держави.

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