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Зеленский рассказал, когда Путин захочет пойти на переговоры по завершению войны

Президент Украины назвал возможность, когда Путин будет ослаблен и сам будет искать диалог о прекращении войны.

сегодня, 09:33
Автор:
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Slava Kot
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин пойдет на переговоры, когда украинские войска подойдут к Крыму. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание со ссылкой на издание ABC News.

Зеленский рассказал, когда Путин захочет пойти на переговоры по завершению войны

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский дал обширное интервью о войне в Украине для американского телеканала ABC News. Один из вопросов, поставленных корреспондентом телеканала, был относительно визита директора ЦРУ Уильяма Бернса в Киев. По его словам, главная цель контрнаступления состоит в том, чтобы подойти к Крымскому полуострову и таким образом заставить Путина пойти на переговоры.


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"Это абсолютно понятная, логическая риторика, что в тот момент, когда Украина достигнет административной границы Крыма, очень вероятно, что Путин будет вынужден искать диалог", — говорит президент Украины и добавляет, что в то время российский диктатор будет ослаблен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о словах Владимира Зеленского, указавшего, что Украину невозможно представить без Крыма. По его мнению, пока Крым будет под российской оккупацией война с Россией не закончится. Зеленский предлагает формулу мира из 10 пунктов, которые гарантировали бы целостность Украины и имели гарантии безопасности на будущее. 

Также "Комментарии" писали, что во время интервью Владимир Зеленский указал на Байдена, который мог бы завершить войну через 5 минут. Таким образом, президент Украины раскритиковал слова Трампа, который заявлял, что готов завершить войну в Украине за 24 часа. Зеленский считает, что у бывшего президента США было время для того, чтобы выполнить это обещание начиная с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и оккупировала часть Донбасса.




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Источник: https://abcnews.go.com/Politics/zelenskyy-abc-russia-ukraine-war-end-thoughts-us/story?id=100903255
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