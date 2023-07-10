Зеленский рассказал, когда Путин захочет пойти на переговоры по завершению войны

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин пойдет на переговоры, когда украинские войска подойдут к Крыму. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание со ссылкой на издание ABC News.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский дал обширное интервью о войне в Украине для американского телеканала ABC News. Один из вопросов, поставленных корреспондентом телеканала, был относительно визита директора ЦРУ Уильяма Бернса в Киев. По его словам, главная цель контрнаступления состоит в том, чтобы подойти к Крымскому полуострову и таким образом заставить Путина пойти на переговоры.

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"Это абсолютно понятная, логическая риторика, что в тот момент, когда Украина достигнет административной границы Крыма, очень вероятно, что Путин будет вынужден искать диалог", — говорит президент Украины и добавляет, что в то время российский диктатор будет ослаблен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о словах Владимира Зеленского, указавшего, что Украину невозможно представить без Крыма. По его мнению, пока Крым будет под российской оккупацией война с Россией не закончится. Зеленский предлагает формулу мира из 10 пунктов, которые гарантировали бы целостность Украины и имели гарантии безопасности на будущее.

Также "Комментарии" писали, что во время интервью Владимир Зеленский указал на Байдена, который мог бы завершить войну через 5 минут. Таким образом, президент Украины раскритиковал слова Трампа, который заявлял, что готов завершить войну в Украине за 24 часа. Зеленский считает, что у бывшего президента США было время для того, чтобы выполнить это обещание начиная с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и оккупировала часть Донбасса.



