Зеленский рассказал, какой смысл Путин видит в войне в Украине

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин вдохновляется ситуацией с проблемами поставки боеприпасов и других вооружений для Украины. По словам Зеленского, Путин верит, что сможет переиграть международное сообщество и распространить свою военную агрессию.
Владимир Зеленский рассказал, что вдохновляет Путина на войну. Фото из открытых источников
На пресс-конференции в Албании Владимир Зеленский поблагодарил партнеров Украины за военную помощь и призвал наращивать производство оружия. Президент указывает, что в противном случае это будет положительным знаком для Путина.
Далее Владимир Зеленский рассказал, что российский президент не позволит другим странам спокойно жить и развиваться, ведь смысл войны Путина заключается в распространении военной агрессии на более широкие территории.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского отреагировали на возможный ввод войск НАТО в Украину.
Также "Комментарии" писали о Дональде Трампе, резко ответившем на заявления Владимира Путина о президентстве Джо Байдена.
Обсуждения
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Ігор
28 февраля 2024, 18:08
Треба було свою країну розвивати і реформувати. Тоді все було б своє і всього вистачало. Крім того достатньо повернути те, що ви сховали ждунучі приходу Путіна, щоб заробити на продажі.