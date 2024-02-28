Зеленский рассказал, какой смысл Путин видит в войне в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин вдохновляется ситуацией с проблемами поставки боеприпасов и других вооружений для Украины. По словам Зеленского, Путин верит, что сможет переиграть международное сообщество и распространить свою военную агрессию.



Владимир Зеленский рассказал, что вдохновляет Путина на войну. Фото из открытых источников

На пресс-конференции в Албании Владимир Зеленский поблагодарил партнеров Украины за военную помощь и призвал наращивать производство оружия. Президент указывает, что в противном случае это будет положительным знаком для Путина.

"Каждая пауза в снабжении, каждое сомнение, что мир готов защищаться — все это вдохновляет одного человека, и чем больше он видит наши дефициты, дефициты оружия, тем больше он думает, что якобы сможет дожать Европу и Запад", — сказал Зеленский и добавил, что "это очень опасная ситуация".

Далее Владимир Зеленский рассказал, что российский президент не позволит другим странам спокойно жить и развиваться, ведь смысл войны Путина заключается в распространении военной агрессии на более широкие территории.

"И именно в этом смысл его войны. И именно поэтому, если его не остановить сейчас, он будет расширять эту агрессию. Украина подчеркивает: "Мы все в Европе должны быть готовы защищать свой суверенитет, национальное достоинство и образ жизни народов"", — сказал Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского отреагировали на возможный ввод войск НАТО в Украину.

Также "Комментарии" писали о Дональде Трампе, резко ответившем на заявления Владимира Путина о президентстве Джо Байдена.