Зеленский отреагировал на обстрел Харьковщины: как положить конец российскому террору

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетные обстрелы в Харьковской области, где 16 человек получили ранения, а пятеро погибли. Зеленский призвал мир положить конец российскому террору.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В социальной сети X Владимир Зеленский рассказал, что Россия активно использует определенные виды оружия, которыми убивает мирных украинцев.

"Ракеты, бомбы и артиллерия — единственное, что позволяет России продолжать свою агрессию, — это ее способность терроризировать наши города и общины, убивая простых людей. Только сегодня в результате одного из обстрелов в Харьковской области 16 человек получили ранения и 5 погибли. Мои соболезнования их близким", — написал Зеленский.

Президент также в своем сообщении обратился с призывом к партнерам, чтобы остановить российскую агрессию. По словам Зеленского, это можно сделать благодаря политической воле союзников Украины.

"Мир может покончить с российским террором. Чтобы достичь этого, необходимо преодолеть нехватку политической воли среди лидеров. Две системы Patriot для Харькова кардинально изменят ситуацию. Системы ПВО в других наших городах, а также достаточная поддержка наших воинов на передовой обеспечат поражение российского террора", – подчеркнул президент.

Также Зеленский поблагодарил всех лидеров и страны, которые помогают найти справедливое решение для прекращения войны и привлечения к ответственности России во главе с Путиным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский указал на тех, кто "виновен" в ситуации на Харьковщине, где россияне пересекли границу и идут в наступление.

Также "Комментарии" писали, что в США сообщили о приготовлении России ко второму этапу наступления в Харьковской области.