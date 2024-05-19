Зеленский отреагировал на обстрел Харьковщины: как положить конец российскому террору

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетные обстрелы в Харьковской области, где 16 человек получили ранения, а пятеро погибли. Зеленский призвал мир положить конец российскому террору.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
В социальной сети X Владимир Зеленский рассказал, что Россия активно использует определенные виды оружия, которыми убивает мирных украинцев.
Президент также в своем сообщении обратился с призывом к партнерам, чтобы остановить российскую агрессию. По словам Зеленского, это можно сделать благодаря политической воле союзников Украины.
Также Зеленский поблагодарил всех лидеров и страны, которые помогают найти справедливое решение для прекращения войны и привлечения к ответственности России во главе с Путиным.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский указал на тех, кто "виновен" в ситуации на Харьковщине, где россияне пересекли границу и идут в наступление.
Также "Комментарии" писали, что в США сообщили о приготовлении России ко второму этапу наступления в Харьковской области.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Ігор
сегодня, 14:28
Білопорошкова мудрість. Просвітління настає коли піднімається так високо, як повітряний змій. Терпіли заслуговують таке. Вони і під час голодомору виповзали весною, гризли кору і терпіли далі. Нація узурпованих чужою нацією. Ті своїх вивезли або бронею убезпечили, а не своїх їм не шкода. Реготали losers над іншими - отримали в рази гірше.