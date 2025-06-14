Зеленский рассказал, что заставило россиян остановиться в Сумской области

Последние недели российские пропагандисты пытались запускать информационную волну о стремительном продвижении своих войск в глубь территории Сумщины и захвате ряд сел. Отдельно подсвечивался тезис о том, что войска РФ приближаются к Сумам. Но планы россиян удалось поломать. Как передает портал "Комментарии", об этом глава государства рассказал в интервью украинским СМИ.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский отметил, что российские захватчики могли бы активнее продвигаться на Сумском направлении, поскольку выбрали его приоритетным вместе с Покровским, но украинские защитники нанесли удар в Курской области в направлении Теткино.

По словам президента, россиянам ничего другого не оставалось, как перебрасывать туда силы, чтобы там не было нашего продвижения в глубь уже их территории.

"Они действительно там держат нас, но и не могут оттуда отойти. Поэтому я считаю, что разделение их группировки на куски не дало им возможности продвигаться глубже на Сумском направлении", — подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что сейчас все вокруг зазеленело – это дает возможность противнику формировать маленькие ДРГ по 6 человек и запускать их вперед. Такое количество оккупантов очень сложно отследить и выявить.

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Также издание "Комментарии" сообщало – российские войска значительно активизировались в Сумской области и пытаются прорваться вглубь Днепропетровщины. При этом западные аналитики убеждены, что атаки на Сумщине и в направлении Днепропетровщины – это отвлекающий маневр. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Washington Post".



