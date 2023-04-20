Зеленский рассказал, что в первую очередь обсудил со Столтенбергом

Президент Владимир Зеленский в ходе сегодняшних переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил ряд тем. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление главы украинского государства. Визит проходит за день до проведения очередного "Рамштайна".

Єнс Столтенберг перебуває сьогодні в Києві

— Прежде всего, это касается вооруженной поддержки наших активных действий, — передают слова Зеленского в его официальном телеграмм-канале. — Второе – обратился к господину Генеральному секретарю с просьбой помочь нам преодолеть сдержанность партнеров в поставках дальнобойного оружия, современной авиации, артиллерии, бронетехники. Третий вопрос – это Вильнюсский саммит НАТО, который может стать историческим. Благодарен за приглашение посетить Саммит, но важно – чтобы и Украина получила соответствующее приглашение. И четвертое – гарантии безопасности для Украины, для украинцев на пути в НАТО.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Этот визит Йенса Столтенберга – первый за время полномасштабной войны.

– Мы трактуем как знак, что Альянс готов начинать новую главу в отношениях с Украиной – главу амбициозных решений, – также заявил Зеленский.

Ранее Столтенберг прокомментировал позицию НАТО по вступлению Украины в военный альянс.

"Позиция НАТО по заявке Украины остается неизменной и состоит в том, что Украина станет членом альянса", — сообщает слова Столтенберга издания The Guardian.

Тем временем в Кремле отреагировали на визит генсека НАТО в Украину.

В Лавре нашли следы "русского мира".

А накануне 11-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), запланированного на 21 апреля, эксперты рассказали, в чем больше нуждается Украина.