logo

BTC/USD

28771.79

ETH/USD

1972.55

LTC/USD

91.34

USD/UAH

37.95

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский рассказал, что в первую очередь обсудил со Столтенбергом
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский рассказал, что в первую очередь обсудил со Столтенбергом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находится сегодня в Украине

сегодня, 15:19
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

Президент Владимир Зеленский в ходе сегодняшних переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил ряд тем. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление главы украинского государства. Визит проходит за день до проведения очередного "Рамштайна".

Зеленский рассказал, что в первую очередь обсудил со Столтенбергом

Єнс Столтенберг перебуває сьогодні в Києві

— Прежде всего, это касается вооруженной поддержки наших активных действий, — передают слова Зеленского в его официальном телеграмм-канале. — Второе – обратился к господину Генеральному секретарю с просьбой помочь нам преодолеть сдержанность партнеров в поставках дальнобойного оружия, современной авиации, артиллерии, бронетехники. Третий вопрос – это Вильнюсский саммит НАТО, который может стать историческим. Благодарен за приглашение посетить Саммит, но важно – чтобы и Украина получила соответствующее приглашение. И четвертое – гарантии безопасности для Украины, для украинцев на пути в НАТО.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Этот визит Йенса Столтенберга – первый за время полномасштабной войны.

– Мы трактуем как знак, что Альянс готов начинать новую главу в отношениях с Украиной – главу амбициозных решений, – также заявил Зеленский.

Ранее Столтенберг прокомментировал позицию НАТО по вступлению Украины в военный альянс.

"Позиция НАТО по заявке Украины остается неизменной и состоит в том, что Украина станет членом альянса", — сообщает слова Столтенберга издания The Guardian.

Тем временем в Кремле отреагировали на визит генсека НАТО в Украину.

В Лавре нашли следы "русского мира".

А накануне 11-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), запланированного на 21 апреля, эксперты рассказали, в чем больше нуждается Украина.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!