logo

BTC/USD

66540.90

ETH/USD

3470.28

LTC/USD

77.11

USD/UAH

40.90

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский рассказал, что должны сделать союзники, чтобы Украина выбросила россиян
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский рассказал, что должны сделать союзники, чтобы Украина выбросила россиян

Владимир Зеленский считает, что Украина при поддержке западных партнеров может освободить свои территории от российской оккупации.

сегодня, 16:40
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров предоставить "все оружие", чтобы Силы обороны смогли "выбросить россиян" с украинских территорий. По словам президента, в Украине идет мобилизация, поэтому западного оружия должно хватать для всех солдат.

Зеленский рассказал, что должны сделать союзники, чтобы Украина выбросила россиян

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский выступил на открытии конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в Берлине. Во время выступления президент указал, что пришло время, чтобы Запад передал Украине все оружие для войны против России.

"Не наступил ли тот момент, чтобы партнеры дали нам все то оружие, чтобы мы могли выбросить россиян? Наступил", — сказал Зеленский.

На дополнительный вопрос, хватит ли Украине военных, чтобы с помощью западного оружия вести войну против России и выиграть россиян, Зеленский ответил утвердительно, указывая, что в стране продолжается процесс мобилизации.

"Я совершенно трезво на это смотрю, потому что мобилизация у нас идет через военное состояние, через состояние войны и идет с первого дня. Я вижу, что этот вопрос есть в обществе. Безусловно, не первый день войны. Но если мы хотим сохранить наше государство, то нужно его отстаивать", — ответил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал о провале армии Путина на одном из направлений на востоке страны.

Также "Комментарии" писали о заявлении нардепа в котором он сообщил о реальной цифре мобилизуемых военнообязанных. По его словам, это не 500 тыс., как говорили ранее. Причину смены численности мобилизированных народный депутат объяснил "аудитом Сырского" и сменой главнокомандующего.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости