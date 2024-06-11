Зеленский рассказал, что должны сделать союзники, чтобы Украина выбросила россиян

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров предоставить "все оружие", чтобы Силы обороны смогли "выбросить россиян" с украинских территорий. По словам президента, в Украине идет мобилизация, поэтому западного оружия должно хватать для всех солдат.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский выступил на открытии конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в Берлине. Во время выступления президент указал, что пришло время, чтобы Запад передал Украине все оружие для войны против России.

"Не наступил ли тот момент, чтобы партнеры дали нам все то оружие, чтобы мы могли выбросить россиян? Наступил", — сказал Зеленский.

На дополнительный вопрос, хватит ли Украине военных, чтобы с помощью западного оружия вести войну против России и выиграть россиян, Зеленский ответил утвердительно, указывая, что в стране продолжается процесс мобилизации.

"Я совершенно трезво на это смотрю, потому что мобилизация у нас идет через военное состояние, через состояние войны и идет с первого дня. Я вижу, что этот вопрос есть в обществе. Безусловно, не первый день войны. Но если мы хотим сохранить наше государство, то нужно его отстаивать", — ответил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал о провале армии Путина на одном из направлений на востоке страны.

Также "Комментарии" писали о заявлении нардепа в котором он сообщил о реальной цифре мобилизуемых военнообязанных. По его словам, это не 500 тыс., как говорили ранее. Причину смены численности мобилизированных народный депутат объяснил "аудитом Сырского" и сменой главнокомандующего.