Зеленский рассказал, что должны сделать союзники, чтобы Украина выбросила россиян

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров предоставить "все оружие", чтобы Силы обороны смогли "выбросить россиян" с украинских территорий. По словам президента, в Украине идет мобилизация, поэтому западного оружия должно хватать для всех солдат.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский выступил на открытии конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в Берлине. Во время выступления президент указал, что пришло время, чтобы Запад передал Украине все оружие для войны против России.
На дополнительный вопрос, хватит ли Украине военных, чтобы с помощью западного оружия вести войну против России и выиграть россиян, Зеленский ответил утвердительно, указывая, что в стране продолжается процесс мобилизации.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал о провале армии Путина на одном из направлений на востоке страны.
Также "Комментарии" писали о заявлении нардепа в котором он сообщил о реальной цифре мобилизуемых военнообязанных. По его словам, это не 500 тыс., как говорили ранее. Причину смены численности мобилизированных народный депутат объяснил "аудитом Сырского" и сменой главнокомандующего.
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