Зеленский рассказал Блинкену, что немедленно нужно Украине для защиты Харькова

Утром 14 апреля с неанонсированным визитом в Украину прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Американский чиновник встретился с президентом Владимиром Зеленским, с которым обсудил вопрос войны в Украине.



Владимир Зеленский и Энтони Блинкен. Фото из открытых источников

В ходе встречи Владимир Зеленский заявил о немедленной необходимости Украины иметь несколько систем ЗРК Patriot для защиты Харькова и области.

"Это самая большая проблема для нас. Нам действительно нужно сегодня 2 ЗРК Patriot для Харькова и Харьковской области. Потому что люди постоянно страдают от обстрелов. Гражданские страдают от российских ракет", — сказал Зеленский.

Помимо вопроса о поставках оружия Зеленский с Блинкеном также обсудили Саммит мира и гарантии безопасности для Украины.

Напомним, что 10 мая США официально сообщило о новом пакете помощи Украине на 400 млн долларов. В этот пакет вошли ракеты для установок Patriot, NASAMS, а также боеприпасы для HIMARS и Stinger.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга в Белом доме признал ошибки, допущенные Соединенными Штатами. По его словам, из-за задержки в решении Конгресса о помощи, Украина понесла потери, а россияне получили преимущество на поле боя.

Также "Комментарии" писали о главе ГУР Кирилле Буданове, который рассказал, что российские силы закончат активное наступление на Харьков, однако, по его словам, армия РФ начнет действия в сторону Сум на севере страны. Из-за угрозы наступления и обстрелов в Сумской области объявили о добровольной эвакуации из двух городов, находящихся рядом с границей РФ.