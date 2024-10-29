Зеленский раскрыл новые подробности о вступлении КНДР в войну против Украины

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Кравцев Сергей
В России уже находятся три тысячи военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Вскоре их число существенно возрастет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на пресс-конференцию четвертого саммита "Украина — Северная Европа" сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Украинский лидер отметил, что в России уже находятся три тысячи северокорейских солдат и офицеров. Командование агрессора также использует их и на территории Украины.
Президент добавил, что по данным украинской разведки, вскоре численность военных КНДР увеличится до 12 тысяч.
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Также издание "Комментарии" сообщало – украинская разведка подтверждает переброску части военных Северной Кореи в зону боевых действий в Курской области. Впрочем, Вооруженные силы Украины пока не имели боевого контакта с ними. Следовательно, пока что нет подтвержденной информации, что первые военных КНДР удалось взять в плен. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Северск" Вадим Мысник.
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