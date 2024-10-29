Зеленский раскрыл новые подробности о вступлении КНДР в войну против Украины

В России уже находятся три тысячи военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Вскоре их число существенно возрастет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на пресс-конференцию четвертого саммита "Украина — Северная Европа" сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер отметил, что в России уже находятся три тысячи северокорейских солдат и офицеров. Командование агрессора также использует их и на территории Украины.

Президент добавил, что по данным украинской разведки, вскоре численность военных КНДР увеличится до 12 тысяч.

"Это должно произойти довольно скоро, это вопрос не месяцев или лет. Безусловно это эскалация войны. И вызывает удивление, когда наши крупные стратегические партнеры говорят "не стоит переходить красные линии", "не стоит запускать эскалацию", — сказал Владимир Зеленский.

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Также издание "Комментарии" сообщало – украинская разведка подтверждает переброску части военных Северной Кореи в зону боевых действий в Курской области. Впрочем, Вооруженные силы Украины пока не имели боевого контакта с ними. Следовательно, пока что нет подтвержденной информации, что первые военных КНДР удалось взять в плен. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Северск" Вадим Мысник.

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