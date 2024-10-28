Есть ли уже первые пленные военные КНДР: в ОТГ "Северск" дали ответ

Украинская разведка подтверждает переброску части военных Северной Кореи в зону боевых действий в Курской области. Впрочем, Вооруженные силы Украины пока не имели боевого контакта с ними. Следовательно, пока что нет подтвержденной информации, что первые военных КНДР удалось взять в плен. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Северск" Вадим Мысник.

Военные КНДР. Фото из открытых источников

"Данные разведки такие есть... но пока относительно боевого контакта или пленных у нас нет, пока в настоящее время нет данных по военнослужащим КНДР", — заявил Мысник отвечая на вопрос о том, фиксировали ли Силы обороны присутствие северокорейских военных в зоне оперативной деятельности ОТГ "Северск".

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Белом доме считают вероятным развертывание некоторых северокорейских войск в Курской области РФ, но США неизвестно, что они там будут делать. Об этом во время брифинга заявил советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби, сообщает "Голос Америки".

"Возможно, даже вероятно, что по крайней мере некоторые из этих северокорейских войск могут быть развернуты в районе Курска. Но в каком качестве, с какой целью, это пока остается непонятным" – отметил Джон Кирби.



