О чем говорит игра Кремля с привлечением военных КНДР: как отреагируют союзники Украины

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В мире продолжают обсуждать вопросы привлечения Россией бойцов из Северной Кореи к войне против Украины. О чем говорит игра Кремля с привлечением военных КНДР? Какова возможная реакция союзников Украины на привлечение воин Ким Чен Ына в войну? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Военные КНДР. Фото: из открытых источников
Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко в эфире Radio NV отметил, что привлечение Россией бойцов из Северной Кореи к войне против Украины – не только вопрос пополнения сил врага, но и пропагандистская игра Кремля.
Эксперт отметил, что россияне неспроста заводят в Курскую область северных корейцев.
Игорь Романенко напомнил, что больше месяца назад россияне начали контрнаступательные действия в Курской области, сразу по трем направлениям – два с севера, одно с запада.
Он подчеркнул, что Курская операция важна для возможных переговоров и Украине нужно пытаться удерживать территории РФ.
Ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий в эфире "24 Канала" отметил, что даже прямые доказательства участия военных КНДР на стороне России в боевых действиях против украинской армии мало что изменят в политике США и Германии по дальнейшей поддержке Украины.
Он выразил опасение, что "когда у нас появятся первые северокорейские пленные, то реакция будет: ну, они же в русской форме, они же оформлены как просто добровольцы русской армии".
По его словам, те европейские страны, которые чувствуют, что могут стать следующей жертвой России — это балтийские страны, скандинавские, Польша — "обычно будут орать и кричать, что вот уже КНДР вступила в войну, то давайте еще что-то для украинцев сделаем".
Читайте на портале "Комментарии" — на Западе увидели первые признаки начала Третьей мировой войны в Украине.
Новости