О чем говорит игра Кремля с привлечением военных КНДР: как отреагируют союзники Украины

В мире продолжают обсуждать вопросы привлечения Россией бойцов из Северной Кореи к войне против Украины. О чем говорит игра Кремля с привлечением военных КНДР? Какова возможная реакция союзников Украины на привлечение воин Ким Чен Ына в войну? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Военные КНДР. Фото: из открытых источников

Россияне хотят усилить давление

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко в эфире Radio NV отметил, что привлечение Россией бойцов из Северной Кореи к войне против Украины – не только вопрос пополнения сил врага, но и пропагандистская игра Кремля.

Эксперт отметил, что россияне неспроста заводят в Курскую область северных корейцев.

Игорь Романенко напомнил, что больше месяца назад россияне начали контрнаступательные действия в Курской области, сразу по трем направлениям – два с севера, одно с запада.

"Они уже собрали группировку более 55 тысяч личного состава. По оценкам западных специалистов для того, чтобы начать крупную операцию, нужно собрать от 80 до 120 тысяч. Они над этим работают", – констатировал генерал-лейтенант.

Он подчеркнул, что Курская операция важна для возможных переговоров и Украине нужно пытаться удерживать территории РФ.

"Вопрос в том, насколько у нас хватит ресурсов удерживать эту буферную зону для того, чтобы оставлять дипломатический, я бы сказал, военно-политический актив в возможных будущих переговорах по остановке ведения боевых действий с россиянами. Союзники наши знают об этом, но не спешат реализовывать и поднимать нашу мощь к возможным переговорам, а для нас чем дальше, то это становится более принципиальным. Поэтому они со своей стороны работают, а наше командование — над тем, чтобы иметь какие-то силы, чтобы противостоять на этом направлении", — прокомментировал Романенко.

Трудно спрогнозировать реакцию партнеров

Ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий в эфире "24 Канала" отметил, что даже прямые доказательства участия военных КНДР на стороне России в боевых действиях против украинской армии мало что изменят в политике США и Германии по дальнейшей поддержке Украины.

"У меня нет ответа, какой будет реакция партнеров. Можем плюс-минус что-то предполагать. Но пока мы видели, что чтобы не случалось, у изголовья Байдена и Шольца те мощные "красные линии", которые они сами себе нарисовали — пока очень слабо двигались. ", – прокомментировал эксперт.

Он выразил опасение, что "когда у нас появятся первые северокорейские пленные, то реакция будет: ну, они же в русской форме, они же оформлены как просто добровольцы русской армии".

"Здесь, честно говоря, нет у меня большого оптимизма", – подчеркнул аналитик.

По его словам, те европейские страны, которые чувствуют, что могут стать следующей жертвой России — это балтийские страны, скандинавские, Польша — "обычно будут орать и кричать, что вот уже КНДР вступила в войну, то давайте еще что-то для украинцев сделаем".

"А те сами, кто все время это тормозит, то есть в первую очередь собственно Белый Дом и Берлин, они и дальше будут искать возможности, как бы и этот вызов проигнорировать", — подытожил эксперт.

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