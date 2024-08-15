Зеленский раскрыл детали по обмену пленными между Украиной и РФ

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Ткачик Олеся
На заседании Ставки Верховного главнокомандующего была представлена стратегия возвращения украинских граждан из российского плена. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, отметив, что этот вопрос содержит много "деликатных деталей".
Владимир Зеленский
Как подчеркнул президент, сейчас много нюансов, в частности, по формированию списков и работе с международными партнерами.
Владимир Зеленский также сообщил, что поручил Главному управлению разведки Министерства обороны, Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины и Вооруженным силам Украины предоставить общественности важную информацию о том, как идет процесс возвращения пленных.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что Россия обратилась в Украину с запросом по обмену пленными. При этом ранее эксперты отмечали, что ВСУ захватили в Курской области "жирные фигуры", которые Россия точно захочет обменять.
Кроме того, как рассказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, у военных, работающих на Курщине, уже заканчивается синий армо-скотч. Таким образом, он намекнул на то, что в плену в ВСУ находится очень много российских военных. При этом эксперт отметил, что речь идет не о сотнях пленных, а о тысячах. Большинство из них – русские срочники.
При этом западные СМИ сообщили , что Украина и РФ начали переговоры по обмену пленными.
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