Зеленский раскрыл детали по обмену пленными между Украиной и РФ

На заседании Ставки Верховного главнокомандующего была представлена стратегия возвращения украинских граждан из российского плена. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, отметив, что этот вопрос содержит много "деликатных деталей".

Владимир Зеленский

Как подчеркнул президент, сейчас много нюансов, в частности, по формированию списков и работе с международными партнерами.

Владимир Зеленский также сообщил, что поручил Главному управлению разведки Министерства обороны, Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины и Вооруженным силам Украины предоставить общественности важную информацию о том, как идет процесс возвращения пленных.

"Также я поручил вовлечь в эту работу общественные организации родных украинских военных и гражданских, которые сейчас в плену. Такое усиление доверия нужно. Все будет представлено на брифинге", — сказал Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что Россия обратилась в Украину с запросом по обмену пленными. При этом ранее эксперты отмечали, что ВСУ захватили в Курской области "жирные фигуры", которые Россия точно захочет обменять.

Кроме того, как рассказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, у военных, работающих на Курщине, уже заканчивается синий армо-скотч. Таким образом, он намекнул на то, что в плену в ВСУ находится очень много российских военных. При этом эксперт отметил, что речь идет не о сотнях пленных, а о тысячах. Большинство из них – русские срочники.

При этом западные СМИ сообщили , что Украина и РФ начали переговоры по обмену пленными.



