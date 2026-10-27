Зеленский раскрыл детали о трех операциях ВСУ: сколько территорий освободили

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах трех военных операций, проведённых украинскими защитниками в этом году. По его словам, ВСУ освободили сотни квадратных километров территории, улучшили позиции на отдельных направлениях фронта и сорвали планы российских войск.

Сколько территории освободили ВСУ во время операций Вивальди, Велес и ДШВ

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По информации, озвученной Зеленским, одной из ключевых стала операция Десантно-штурмовых войск. Украинские подразделения освободили более 800 квадратных километров территории.

Еще один успех связан с операцией "Вивальди" в Донецкой области. По словам президента, военные деоккупировали более 200 квадратных километров в районах, где русские войска активно пытались прорвать украинскую оборону.

Третья операция под названием "Велес" происходила на Купянском направлении. Бойцы бригады Хартия укрепили свои позиции и сорвали планы российского командования. По словам Зеленского, украинские военные продвинулись более чем на 15 километров и взяли в плен более 30 российских военнослужащих.

Зеленский поблагодарил украинских защитников и отметил, что позиции Украины на фронте остаются одними из сильнейших за длительный период полномасштабной войны.

Отдельно президент обратил внимание на зависимость военных и дипломатических возможностей Украины от поддержки союзников. По его словам, стабильная поставка вооружения могла бы существенно усилить позиции государства. Особое значение имеют системы противовоздушной обороны, в частности, американские комплексы Patriot, которые помогают защищать украинские города и критическую инфраструктуру от российских ракетных атак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сибига заявил о встрече Зеленского и Путина: какие вопросы должны обсудить.