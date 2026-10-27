Зеленський розкрив деталі про три операції ЗСУ: скільки територій звільнили

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати трьох військових операцій, проведених українськими захисниками цього року. За його словами, ЗСУ звільнили сотні квадратних кілометрів території, покращили позиції на окремих напрямках фронту та зірвали плани російських військ.

Скільки території звільнили ЗСУ під час операцій Вівальді, Велес та ДШВ

"Вівальді", "Велес" і операція ДШВ: що відомо

За інформацією, озвученою Зеленським, однією з ключових стала операція Десантно-штурмових військ. Українські підрозділи звільнили понад 800 квадратних кілометрів території.

Ще один успіх пов’язаний з операцією "Вівальді" на Донеччині. За словами президента, військові деокупували понад 200 квадратних кілометрів у районах, де російські війська активно намагалися прорвати українську оборону.

Третя операція під назвою "Велес" відбувалася на Куп’янському напрямку. Бійці бригади "Хартія" зміцнили свої позиції та зірвали плани російського командування. За словами Зеленського, українські військові просунулися більш ніж на 15 кілометрів і взяли в полон понад 30 російських військовослужбовців.

Зеленський подякував українським захисникам і зазначив, що позиції України на фронті залишаються одними з найсильніших за тривалий період повномасштабної війни.

Окремо президент звернув увагу на залежність військових і дипломатичних можливостей України від підтримки союзників. За його словами, стабільне постачання озброєння могло б суттєво посилити позиції держави. Особливе значення мають системи протиповітряної оборони, зокрема американські комплекси Patriot, які допомагають захищати українські міста та критичну інфраструктуру від російських ракетних атак.

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