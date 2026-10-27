Сибіга заявив про зустріч Зеленського і Путіна: які питання мають обговорити

Для обговорення найчутливіших питань мирного врегулювання необхідна зустріч президента України Володимира Зеленського з очільником Кремля Володимиром Путіним. Переговорів на рівні делегацій може бути недостатньо для ухвалення рішень щодо ключових аспектів завершення війни. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Сибіга зробив заяву про зустріч Зеленського і Путіна

Андрій Сибіга під час пресконференції в Гельсінкі, де також брали участь глави МЗС Фінляндії Еліна Валтонен та Норвегії Еспен Барт Ейде, відповів на запитання про очікування від майбутньої тристоронньої зустрічі переговорних команд України, США та Росії.

За словами міністра, переговори можуть надати процесу нової динаміки, а учасники, ймовірно, зосередяться на питаннях безпеки. Як зауважив очільник МЗС, делегації вже неодноразово зустрічалися, але часто поверталися до обговорення тих самих тем.

"На мою думку, рівня цієї групи, з усією повагою до її учасників, недостатньо, щоб обговорювати найчутливіші питання. Саме тому все-таки потрібна також зустріч на рівні Зеленського і Путіна", — наголосив Сибіга.

Міністр зазначив, що Україна має конкретні пропозиції щодо мирного врегулювання. Зокрема, Київ виступає за часткове припинення вогню. Серед інших пріоритетів Сибіга назвав ситуацію в Чорному морі та захист української енергосистеми, яка продовжує зазнавати російських атак напередодні зими.

Глава МЗС також нагадав, що раніше в межах переговорного процесу вже створили три окремі групи. Нинішні зусилля, за його словами, передбачають відновлення переговорів у цьому форматі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Туск назвав дату мирних переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі.