Зеленский провел Ставку со стратегическим уровнем обсуждений: в чем ее важность

Президент Украины Владимир Зеленский собрал 17 января очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором, в частности, обсуждалась стратегия Сил обороны на 2024 год. Как передает портал "Комментарии", об этом он сам рассказал в вечернем видеообращении.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Глава государства отметил, что на Ставке обсуждались вопросы оперативного уровня – ситуация на фронте сейчас. Докладывали командующие разных направлений: востока, юга, а также севера – о противодействии диверсионным группам и укреплении границы.

"Был и стратегический уровень обсуждения – наши действия в этом году. И не только оборонные. Украина нуждается в амбициозной, активной перспективе. Чтобы именно у нашего государства была инициатива, а не у врага. Чтобы именно от украинских действий зависело завершение войны. Мир поддерживает тех, у кого есть перспектива. И это фундаментальная задача – сохранить инициативу, чтобы была возможность становиться сильнее", – заявил Владимир Зеленский.

Президент также сообщил, что провел отдельное совещание с министром обороны Рустемом Умеровым: "Готовим больше силы для нашего государства".

Также было совещание с правоохранителями. В частности, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил о противодействии коллаборантам и уничтожении логистики врага.

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