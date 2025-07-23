Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг НАБУ и САП: детали

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг Национального антикоррупционного бюро и состояние антикоррупционной системы в Украине. По его словам, он провел разговоры с главой НАБУ Семеном Кривоносом, руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александром Клименко, Генеральным прокурором Русланом Кравченко и главой СБУ Василием Малюком.

Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг НАБУ и САП

Главное — антикоррупционная инфраструктура должна работать эффективно и самостоятельно, без российского влияния. Президент подчеркнул необходимость очистить эту сферу от возможных внешних влияний и внутренних "саботажников", тормозящих справедливость.

"НАБУ и САП должны работать. Это важно. А еще важнее, чтобы Генпрокурор реально гарантировал неотвратимость наказания для всех, кто нарушает закон", — подчеркнул Зеленский.

Президент также акцентировал внимание на необходимости дать ход делам, годами лежавшим без движения. Он возмутился ситуацией, когда бывшие чиновники, бежавшие из Украины, живут комфортно за границей, не неся ответственности за преступления, связанные с хищением миллиардов.

"Нет никакого логического объяснения, почему такие дела "висят" годами. Как и нет объяснения, почему Россия до сих пор может получать доступ к важной информации. Это нужно прекратить", – заявил он.

Зеленский призвал обеспечить прозрачную и эффективную работу антикоррупционных органов, которая позволит обществу видеть реальные результаты, а не громкие заявления.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в начале реализации инициативы по привлечению добровольцев из числа осужденных, в ряды Вооруженных сил Украины уже вступило около 9500 человек, ранее отбывавших наказание в учреждениях исполнения наказаний. Из них 100 – женщины. Все они проходят службу на равных с другими военными, выполняя задания на передовой или в тыловых подразделениях.