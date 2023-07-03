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Зеленский прокомментировал его разговор с главой ЦРУ, где обсуждалась тема перемирия с РФ

Владимир Зеленский заявил, что его разговоры с главой ЦРУ должны оставаться скрытыми от общественности

сегодня, 16:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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Темы и содержание разговоров главы украинского государства Владимира Зеленского с директором ЦРУ Уильямом Бернсом не должны придаваться огласке и обсуждаться общественностью. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "CNN" высказал Владимир Зеленский, отвечая на вопрос относительно такого разговора и его темы.

Зеленский прокомментировал его разговор с главой ЦРУ, где обсуждалась тема перемирия с РФ

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Мое общение с руководителем ЦРУ всегда должно быть за кадром. Мы обсуждаем важные вещи — что нужно Украине и как Украина готова действовать", — заявил президент.


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При этом он не скрывает, что был крайне удивлен после того, как в СМИ началось активное обсуждение его переговоров с директором ЦРУ.

По словам Зеленского, Киев постоянного находится на прямой связи с Вашингтоном, а украинские спецслужбы постоянно на прямой связи с ЦРУ.

Владимир Зеленский также сообщил, что у него нет причин что-то скрывать или не договаривать ЦРУ. Именно поэтому руководство ЦРУ хорошо осведомлено о том, что происходит в Украине, в частности, что происходит на фронте.

Отметим, издание "The Washington Post", ссылаясь на информацию, якобы полученную после тайного июньского визита главы ЦРУ Уильяма Бернса в Киев, первым сообщило, что после наступления, закрепившись на определенных позициях, Украина может предложить России перемирие. Как оцениваете это сообщение? О чем оно говорит? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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Источник: https://edition.cnn.com/2023/07/03/europe/zelensky-ukraine-putin-erin-burnett-interview-intl-cmd/index.html
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