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Зеленский предупреждает о Третьей мировой войне

Президент Зеленский рассказал, при каких обстоятельствах может начаться Третья мировая война.

сегодня, 17:45
Автор:
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Slava Kot
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при падении Украины может начаться Третья мировая война. Украинский лидер высказался также о Путине, сравнив его с Гитлером. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Зеленскому для американского телеканала CBS.  

Зеленский предупреждает о Третьей мировой войне

Зеленский предупреждает о Третьей мировой войне. Фото из интервью президента для CBS

Зеленский предупреждает мировое сообщество, что ситуация в Украине – это не региональный спор, а война, которая может перерасти в глобальный конфликт.


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"Если Украина упадет, что будет через десять лет? Только подумайте об этом. Если россияне достигнут Польши, что будет дальше? Третья мировая война?" – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинцы защищают ценности всего мира и платят дорогую цену за это – человеческие жизни. Зеленский отметил, что Украина воюет против ядерного государства, постоянно угрожающего уничтожить мир.

Во время интервью Зеленский также высказался о президенте России Владимире Путине, сравнивая его с Адольфом Гитлером, который начал Вторую мировую войну.

"Мы не можем изменить Путина. Российское общество потеряло уважение мира. Они избрали его, затем переизбрали и воспитали второго Гитлера", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что Украина и демократический мир не могут вернуть время вспять, однако вместе способны остановить российскую агрессию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин продает квартиру Зеленского в Крыму, а деньги направит на войну против Украины.

Также "Комментарии" писали об информации от ЦНС, в которой раскрыли детали соглашений между Путиным и Ким Чен Ином. Они касаются временно оккупированных территорий Украины.



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Источник: https://www.cbsnews.com/news/zelenskyy-putin-world-war-iii-ukraine-russia-60-minutes/
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Обсуждения

Партия 5.10

сегодня, 18:41

Да прибейте уже кто-то эту сиплую Зелегниду, тоже мне - еще один карликовый фюрер нашелся ! Если все разворовали, то нехрен и не за что воевать, пора заключать перемирие, но всю эту падлючую Зелебанду перед этим надо отправить на передовую с заград отрдами за их спиной. Всю эту фашистскую нечисть давно пора уничтожить !


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