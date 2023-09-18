Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при падении Украины может начаться Третья мировая война. Украинский лидер высказался также о Путине, сравнив его с Гитлером. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Зеленскому для американского телеканала CBS.

Зеленский предупреждает о Третьей мировой войне. Фото из интервью президента для CBS

Зеленский предупреждает мировое сообщество, что ситуация в Украине – это не региональный спор, а война, которая может перерасти в глобальный конфликт.

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"Если Украина упадет, что будет через десять лет? Только подумайте об этом. Если россияне достигнут Польши, что будет дальше? Третья мировая война?" – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинцы защищают ценности всего мира и платят дорогую цену за это – человеческие жизни. Зеленский отметил, что Украина воюет против ядерного государства, постоянно угрожающего уничтожить мир.

Во время интервью Зеленский также высказался о президенте России Владимире Путине, сравнивая его с Адольфом Гитлером, который начал Вторую мировую войну.

"Мы не можем изменить Путина. Российское общество потеряло уважение мира. Они избрали его, затем переизбрали и воспитали второго Гитлера", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что Украина и демократический мир не могут вернуть время вспять, однако вместе способны остановить российскую агрессию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин продает квартиру Зеленского в Крыму, а деньги направит на войну против Украины.

Также "Комментарии" писали об информации от ЦНС, в которой раскрыли детали соглашений между Путиным и Ким Чен Ином. Они касаются временно оккупированных территорий Украины.