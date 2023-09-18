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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при падении Украины может начаться Третья мировая война. Украинский лидер высказался также о Путине, сравнив его с Гитлером. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Зеленскому для американского телеканала CBS.
Зеленский предупреждает о Третьей мировой войне. Фото из интервью президента для CBS
Зеленский предупреждает мировое сообщество, что ситуация в Украине – это не региональный спор, а война, которая может перерасти в глобальный конфликт.
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Президент подчеркнул, что украинцы защищают ценности всего мира и платят дорогую цену за это – человеческие жизни. Зеленский отметил, что Украина воюет против ядерного государства, постоянно угрожающего уничтожить мир.
Во время интервью Зеленский также высказался о президенте России Владимире Путине, сравнивая его с Адольфом Гитлером, который начал Вторую мировую войну.
Президент добавил, что Украина и демократический мир не могут вернуть время вспять, однако вместе способны остановить российскую агрессию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин продает квартиру Зеленского в Крыму, а деньги направит на войну против Украины.
Также "Комментарии" писали об информации от ЦНС, в которой раскрыли детали соглашений между Путиным и Ким Чен Ином. Они касаются временно оккупированных территорий Украины.
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сегодня, 18:41
Да прибейте уже кто-то эту сиплую Зелегниду, тоже мне - еще один карликовый фюрер нашелся ! Если все разворовали, то нехрен и не за что воевать, пора заключать перемирие, но всю эту падлючую Зелебанду перед этим надо отправить на передовую с заград отрдами за их спиной. Всю эту фашистскую нечисть давно пора уничтожить !