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Зеленский после заседания Ставки: Военные безотлагательно нуждаются в помощи оружием

Президент Владимир Зеленский сообщил, что враг хочет продемонстрировать хоть какие-то победы на фронте до 9 мая и усиливает давление. Именно поэтому, подчеркнул президент, ВСУ безотлагательно нужно оружие от партнеров

22 апреля 2024, 17:38
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Ткачик Олеся
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Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором, в том числе, рассматривалась ситуация на фронте. Как подчеркнул глава Украины, оккупанты хотят продемонстрировать хоть какие-то победы до 9 мая, именно поэтому они усилили активность. Также, добавил президент, врага подгоняют и положительные решения от западных партнеров по оказанию поддержки нашему государству.

Зеленский после заседания Ставки: Военные безотлагательно нуждаются в помощи оружием

Владимир Зеленский

Зеленский добавил, что сейчас украинским военным сложно на фронте, но выразил надежду, что поступление оружия от партнеров сможет выровнять ситуацию.

"Именно поэтому поддержка конкретным оружием, которое есть у наших партнеров, необходима нам безотлагательно",
– подчеркнул Зеленский.

Также, по его словам, на заседании ставки поднимался вопрос и собственного производства оружия и заключения контрактов с украинскими компаниями-производителями. Как подчеркнул Зеленский, сейчас идет работа по разработке нового формата соглашений. По его словам, они не будут перегружать военный бюджет, однако смогут предоставить производителям долговременные обязательства государства.

Кроме того, Зеленский сообщил, что на следующей Ставке будет заслушан доклад разведчиков по поводу намерений оккупантов по уничтожению гражданской инфраструктуры. К этому времени будет подготовлен план дальнейших действий. В частности, планируется, где это возможно, усилить физическую защиту объектов. Также возможно перераспределение средств ПВО, а также другие шаги.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оккупанты до 9 мая хотят захватить Часов Яр. При этом президент отметил , что на фронте нужны молодые люди, поскольку они более выносливы и способны оперативно овладеть современными технологиями, которые используются в войне.





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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/10157
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