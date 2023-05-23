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Зеленский посетил передовую и сделал знаковое заявление

Владимир Зеленский посетил районы Угледара и Марьинки

сегодня, 22:58
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Автор:

Константин Куликов

После длительного зарубежного турне Владимир Зеленский вернулся в Украину и посетил передовую в Донецкой области, где сделал знаковое заявление. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на телеграмм-канал главы государства.

Зеленский посетил передовую и сделал знаковое заявление

Зеленский посетил морпехов

Здесь, посещая позиции морпехов, Владимир Зеленский заявил о создании в Украине Корпуса морской пехоты.


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"Сегодня был на Донетчине, на наших передовых позициях – в районе Угледара и Марьинки. Имел честь поздравить наших морпехов с их профессиональным праздником – Днем морской пехоты. Именно на передовой было правильным объявить о создании в Украине Корпуса морской пехоты. К действующим нашим подразделениям будут добавлены и новые бригады морской пехоты – и мы снабжаем их современным оружием и техникой", — заявил Владимир Зеленский.

"Собственно, эта поездка на передовую стала завершающим компонентом после многих встреч и переговоров с партнерами, которые состоялись в эти дни и в предыдущие недели. Все должны понимать: главная задача нашего государства и смысл фактически каждой нашей международной коммуникации заключается именно в укреплении Украины, в усилении нашей обороны, в увеличении возможностей наших воинов и нашего государства в целом", — отметил Зеленский.

Еще 1 июля 1993 года, после создания Военно-морских сил Украины, в Севастополе был сформирован 27-й отдельный батальон морской пехоты, к которому были причислены лучшие офицеры Черноморского флота, изъявившие желание служить Украине.

К слову, Корпус морской пехоты — один из старейших видов Вооруженных сил США, один из семи военизированных департаментов США и один из пяти видов Вооруженных сил США. Корпус морской пехоты предназначен для быстрого развертывания войск (сил) с моря на суше, демонстрации силы и ведения самостоятельных активных боевых действий, как на море, так и на суше.

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