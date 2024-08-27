Зеленский подтвердил переговоры России и Украины в Катаре: чего они касались

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча в Катаре между украинскими и российскими представителями состоялась. По его словам, она прошла в формате онлайн.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время форума "Украина 2024. Независимость" ответил на вопросы, касающиеся энергетических переговоров в Катаре. По информации западных СМИ, Украина и Россия пытались договориться прекратить удары по энергетическим объектам на территории обеих стран, однако встреча якобы была сорвана из-за боев в Курской области.

"Она не сорвалась, она была проведена в формате онлайн", – сказал Зеленский.

По словам президента, наступление Украины на Курскую область не связано с пунктами формулы мира, а является попыткой заставить Россию начать мирные переговоры на условиях Украины.

"Курская операция не связана ни с одним из пунктов из формулы мира. Связана ли Курская операция со вторымСаммитом мира – да. Курская операция — один из пунктов плана победы Украины. Курская операция имела иные цели, чем встреча с энергетикой. Энергетика очень важна, но важно и закончить войну. Курская операция — один из этапов этого процесса", — сказал Зеленский.

Напомним, что Washington Post 17 августа опубликовал материал, в котором указывает, что российская и украинская делегации через посредство Катара должны были встретиться в Дохе в конце августа.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле ответили, состоялись ли тайные переговоры Украины и России в Катаре.



Также "Комментарии" писали, что Зеленский сделал заявление о мирных переговорах с Россией и назвал условия.