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Зеленский подписал законы: до какого срока продлены военное положение и мобилизация

Принятые Верховной Радой 15 июля проекты утверждают указы президента о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации

25 июля 2025, 13:43
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Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней до 5 ноября 2025 года. Об этом говорится в проектах законов №13471 и 13472, опубликованных на сайте Верховной Рады.

Зеленский подписал законы: до какого срока продлены военное положение и мобилизация

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Верховная Рада проголосовала за два законопроекта №13471 и №13472. Продолжение военного положения и мобилизации поддержали 320 народных депутатов, один парламентарий (Алексей Гончаренко) — против. Парламент проголосовал за продление военного положения и всеобщей мобилизации уже 16-й раз с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Отметим, Верховная Рада одобрила указы президента о военном положении и мобилизации утром 24 февраля 2022 года на 30 суток. После этого сроки постоянно продлевались, сначала на месяц, а с мая 2022 года — на три месяца. 

Читайте также на портале "Комментарии" — главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что в Украине по-прежнему не все так, как хотелось бы с мобилизацией. Ключевая причина такого положения дел в существенной конкуренции со стороны России, которая привлекает новобранцев и предлагает тем очень высокие выплаты. Об этом Александр Сырский заявил в интервью "The Washington Post".

Главком заявил, что обеспечение фронта новыми военными остается серьезным вызовом. 

"Все, что связано с мобилизацией, является очень конфиденциальной информацией", – отметил главком ВСУ. 

По его словам, Россия целенаправленно атакует украинские усилия по мобилизации как пропагандой, так и ударами по центрам набора.

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