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Военный учет 17-летних: что важно знать, чтобы не получить штраф

В ТЦК напомнили, что для постановки на учет нужно пройти электронную идентификацию и обновить данные в электронном кабинете призывника

25 июля 2025, 12:51
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Кравцев Сергей

До 31 июля на воинский учет призывников берутся все граждане мужского пола, которым в год постановки на учет исполняется 17 лет. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили в Черниговском областном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Военный учет 17-летних: что важно знать, чтобы не получить штраф

ТЦК. Фото: из открытых источников

В ТЦК акцентировали, что для постановки на учет нужно пройти электронную идентификацию и обновить данные в электронном кабинете призывника, или же лично прийти в районный или городской ТЦК и СП и подать документы.

Перечень документов, которые необходимо предоставить для постановки на учет призывников: паспорт гражданина Украины; выписка из реестра территориальной общины (информация о задекларированном/зарегистрированном месте жительства (пребывания)); справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица (для внутренне перемещенных лиц); свидетельство о рождении; документ, удостоверяющий регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов; документ об образовании; справка с места учебы/работы (при наличии); четыре фотографии размером 35 × 45 мм.

После этого данные будут направлены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Тот, кто не стал на учет в определенный срок – должен лично прийти в районный или городской ТЦК и СП.

"Взятие граждан Украины на воинский учет призывников не приравнивается к призыву на военную службу", — напомнили в ТЦК.

Читайте также на портале "Комментарии" — мобильные территориальные центры комплектования (ТЦК) уже действуют в Украине, хотя их не следует представлять в качестве передвижных пунктов в автобусах. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко, объяснив суть нового подхода к организации работы военкоматов в Украине.




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