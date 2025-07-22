В Украине уже работают мобильные ТЦК: в Верховной Раде объяснили формат

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Slava Kot
Мобильные территориальные центры комплектования (ТЦК) уже действуют в Украине, хотя их не следует представлять в качестве передвижных пунктов в автобусах. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко, объяснив суть нового подхода к организации работы военкоматов в Украине.
В Украине работают мобильные ТЦК. Фото из открытых источников
Александр Федиенко в эфире телеканала "Киев24" объяснил, что понятие "мобильные ТЦК" не означает создания отдельных передвижных структур.
По его словам другие подразделения ТЦК, не требующие прямого контакта с гражданами, могут работать удаленно без необходимости выделения на них автомобилей или бусов.
Первым о концепции мобильных ТЦК заявил нардеп Федор Вениславский. Он объяснял, что в украинском законодательстве не прописано обязательное месторасположение военкоматов, поэтому окончательное решение о формате и функционировании мобильных ТЦК принимает высшее военное командование.
Напомним, что Россия начала совершать атаки на ТЦК. В частности, были атакованы территориальные центры комплектования в Одесской, Харьковской, Полтавской, Запорожской и других областях Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России отреагировали на удары по ТЦК и назвали причину.