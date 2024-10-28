Зеленский подал в Раду законопроекты: до какого числа могут продлить военное положение

Как передает портал "Комментарии", в Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Президент подал законопроект об их продлении.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский подал в Верховную Раду соответствующие законопроекты №12151 и №12152 о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Речь идет о продлении на 90 дней – до 7 февраля 2025 года.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину это может стать уже 13 решением о продлении военного положения и мобилизации. В прошлый раз такое решение парламентарии принимали летом. Согласно ему, военное положение и всеобщая мобилизация продолжаются до 9 ноября.

Во время военного положения действуют специфические правила. В частности, могут ограничивать свободу движения граждан, нельзя прекратить полномочия президента и Верховной Рады.

Общая мобилизация предусматривает призыв военнообязанных в ряды Вооруженных Сил Украины для защиты от врага.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине собираются увеличить сроки подготовки мобилизованных. Ее сроки хотят увеличить с месяца до полутора. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В Генштабе отметили, что в Украине уже внедряется пилотный проект и предусматривает увеличение продолжительности базовой общей военной подготовки с 1 до 1,5 месяца.



