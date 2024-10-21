Мобилизация в Украине: Сырский рассказал, какие грядут изменения

В Украине собираются увеличить сроки подготовки мобилизованных. Ее сроки хотят увеличить с месяца до полутора. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Александр Сырский. Фото из открытых источников

В Генштабе отметили, что в Украине уже внедряется пилотный проект и предусматривает увеличение продолжительности базовой общей военной подготовки с 1 до 1,5 месяца.

"В рамках проекта была обновлена программа БЗИН с учетом актуальных потребностей и вызовов. В декабре буду принимать решение по новой модели БЗИН. В дальнейшем, если оперативная обстановка будет разрешать, не исключаю следующий этап увеличения срока базовой подготовки", — отметил Александр Сырский.

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На сегодняшний день средняя численность одновременной подготовки новобранцев украинской армии в учебных центрах составляет около 20 тысяч человек, сообщил представитель Генштаба ВСУ Василий Румак.

По его словам, еще несколько месяцев назад количество мобилизованных, одновременно учившихся, достигало почти 35 тысяч.

"Думаю, это не секрет, что несколько снизилась цифра новобранцев, потому что снизилась численность мобилизационного ресурса, который попадает в учебные центры", — сказал Василий Румак.

По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, количество мобилизованных выросло в 2,5 раза после принятия нового закона об усилении мобилизации.



