В Раде объяснили, почему выступают за снижение мобилизационного возраста

Снижение мобилизационного возраста до 18-20 лет не является какими-либо радикальными шагами. Например, в 21-летнем возрасте человек может стать народным депутатом Верховной Рады и полностью несет ответственность за свои действия и поступки. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение в эфире Radio NV высказал народный депутат Роман Костенко.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Парламентарий отметил, что западные чиновники действительно не понимают, почему Украина мобилизует мужчин только с 25 лет. Но эти вопросы поднимаются в частных разговорах, а не в официальных переговорах.

"Я общаюсь с конгрессменами [США]. Это неофициальные разговоры, у меня есть дружеские с кем-то отношения. Это не то, что Костенко позвонил какой-то конгрессмен и сказал "Быстро понижай там возраст!" Нет, это просто разговоры о том, что, ребята, у вас война за независимость, вы там воюете, мы — даем оружие. Вы говорите, что у вас проблемы с мобилизацией. Почему во всех странах призывают с 18-ти, а у вас с 25 лет. Значит, у вас нет проблем с мобилизацией", – рассказывает Костенко.

Он убежден, что, когда идет такая полномасштабная война, как сейчас в Украине, не может быть привилегия для тех, кто помладше, ведь страну спасать и защищать должны абсолютно все.

Роман Костенко пояснил, что его позиция основывается на том, что если в Конституции признано, что человек с 21 года может стать народным депутатом, то солдатом он точно из 20 может стать. И это нужно учитывать.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время в Украине не планируется снижение мобилизационного возраста до 18 лет. Об этом он сообщил в эфире телемаратона "Единые новости".

По словам президента, хотя некоторые международные партнеры выражают желание снизить призывной возраст, Украина пока не видит необходимости таких изменений. Зеленский подчеркнул, что внедрение таких мер может быть опасным.

"Партнеры хотели бы, чтобы был уменьшен мобилизационный возраст. Мы пока не видим, что нужно вводить эти изменения, и я считаю, что они опасны", — отметил президент.



