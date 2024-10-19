Командование ВСУ признало, что темпы мобилизации в Украине пошли на спад.

В Украине продолжается мобилизация. Фото из открытых источников

На сегодняшний день средняя численность одновременной подготовки новобранцев украинской армии в учебных центрах составляет около 20 тысяч человек, сообщил представитель Генштаба ВСУ Василий Румак.

По его словам, еще несколько месяцев назад количество мобилизованных, одновременно учившихся, достигало почти 35 тысяч.

"Думаю, это не секрет, что несколько снизилась цифра новобранцев, потому что снизилась численность мобилизационного ресурса, который попадает в учебные центры", — сказал Василий Румак.

По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, количество мобилизованных выросло в 2,5 раза после принятия нового закона об усилении мобилизации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что между гарантиями безопасности и ядерным оружием Украине следует выбирать ядерное оружие, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Если уж об этом говорить, то между любыми гарантиями безопасности и ядерным оружием выбор очевиден — ядерное оружие. "Гарантии безопасности" мы уже видели. Один из подписантов на нас напал, другие делают вид, что не обязаны защищать нас . Из этой ситуации можно уже сделать выводы: существование договоренностей абсолютно ничего не означает, они не работают", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что НАТО планирует замкнуть на себе ключевые функции помощи Украине после президентских выборов в США. Об этом пишет издание CNN со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника Североатлантического союза. "Генеральный секретарь Марк Рютте хочет видеть НАТО лидером в сфере помощи по вопросам безопасности, а не чтобы один союзник брал на себя эту роль", — рассказал источник.