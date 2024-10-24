Сколько Украине нужно мобилизовать людей для победы: избежит ли Путин мобилизации

В Украине не перестают ставить вопрос мобилизации, темпы которой все еще недостаточны для того, чтобы остановить врага и уйти в контрнаступление. Какое количество войск необходимо ВСУ для победы РФ? Может ли Путин обойтись без мобилизации в РФ, задействовав только войска КНДР? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Нам нужно каждый месяц набирать в ряды ВСУ от 20 до 30 тысяч человек

Ветеран АТО, военный эксперт Евгений Дикий в интервью УНИАН заявил, для того, чтобы стабилизировать фронт и создать резервы для наступательных операций, Украине нужно мобилизовать полмиллиона человек.

"Просто стабилизировать фронт – это хорошо, но это ничего не даст. Нам нужны резервы и для наступательных операций. И все эти цифры уже были озвучены публично. Еще в конце 2023 года бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный озвучил цифру в полмиллиона одноразового набора. И, на К сожалению, ситуация с тех пор не только не улучшилась, а наоборот даже ухудшилась", – отметил эксперт.

По его словам, сейчас Украине до сих пор нужно быстро набрать полмиллиона человек, после чего можно набирать каждый месяц от 20 до 30 тысяч человек. Если бы нам удалось набрать такой ритм, этого вполне могло бы хватить для победы.

Военные из КНДР могут оказать серьезное влияние на ход боевых действий

Директор программ безопасности Центра глобалистики Стратегия XXI Павел Лакийчук в эфире канала "Эспрессо" заявил, что главная цель, почему Путин выпросил у Ина военных КНДР, так это для того, чтобы не идти на очередную волну мобилизации в России. Российский диктатор хочет любыми путями избежать широкой мобилизации в России, поэтому задействует военных Северной Кореи, которые могут дать ему фору в месяц и больше.

По словам эксперта, сегодня речь идет о возможности задействования Россией около 10 тысяч военных из Северной Кореи, что соответствует месячной потребности армии РФ в мобилизационных ресурсах.

"Если этих северокорейцев будет 30 тысяч, то российская армия получит три месяца форы для пополнения своей армии. А если это будет масштабироваться, то фактически Путин может обойтись без проведения мобилизации, которой он так боится и не хочет осуществлять", — отметил Лакийчук.

При этом он подчеркнул, что большое количество военных из КНДР может серьезно повлиять на ход боевых действий.

Лакийчук отметил, что сегодня военные КНДР проходят обучение в РФ и теперь встает вопрос, будут ли они привлечены непосредственно к вторжению в Украину. При этом он добавил, что в любом варианте это создает для Украины проблемы.

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