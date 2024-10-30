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Зеленский, ответил, поможет ли Запад войсками, если КНДР вступит в войну

Президент говорит, когда нет такого решения от лидеров и от обществ, очень опасно поднимать эту тему

сегодня, 15:10
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Кравцев Сергей

Официальный Киев не будет настаивать на участии войск стран Запада в войне. Даже несмотря на участие войск КНДР на стороне оккупантов. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью представителям СМИ стран Северной Европы озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский, ответил, поможет ли Запад войсками, если КНДР вступит в войну

Военные КНДР. Фото из открытых источников

"Не уверен, честно говоря. Я знаю, что все относятся к этому скептически и очень осторожно. И мы никогда не настаивали, никогда не проталкивали эту идею и никогда не говорили о ней подробно. Я имею в виду, что это очень опасно", — заявил украинский лидер.

По его словам, когда нет такого решения от лидеров и от обществ, очень опасно поднимать эту тему, потому что можно потерять любую другую поддержку.

Владимир Зеленский добавил, что это не может быть только публичной волей Украины, потому что иначе это может разрушить всю другую поддержку, и уже тогда Киев рискует потерять даже то, что имеет сегодня. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский намекнул, что разочарован позицией партнеров.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План победы. В частности, он заявил, что, если Запад поддержит Украину в реализации пунктов Плана победы, то вполне реально завершить войну не позже 2025 года. Насколько реальны к выполнению известные пункты Плана победы? И можно ли говорить о возможности завершить войну в такие сроки, как надеется президент? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали – КНДР вступает в войну против Украины: почему Запад только разводит руками.




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