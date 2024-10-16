Насколько реален к выполнению План победы: поможет ли он закончить войну

Президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План победы. В частности, он заявил, что, если Запад поддержит Украину в реализации пунктов Плана победы, то вполне реально завершить войну не позже 2025 года. Насколько реальны к выполнению известные пункты Плана победы? И можно ли говорить о возможности завершить войну в такие сроки, как надеется президент? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Мы рассчитываем этим планом на чудо

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда так прокомментировал ситуацию:

"Это план, рассчитанный на состояние эмпатии Запада, который был весной-летом 2022 года. Но состояние эмпатии было тогда таким, а военно-техническая помощь была гораздо меньше. Сейчас военно-техническая помощь больше, а состояние эмпатии меньше. Для этого есть определенный диссонанс".

По мнению Евгения Магды, Владимир Зеленский пытается нарезать задачи нашим партнерам, что выглядит несколько странно. И, очевидно, скорее направлено внутрь страны, чем наружу.

"Я не думаю, что украинские позиции на сегодняшний момент таковы, что они позволяют Украине об этих всех вещах всерьез говорить. У меня вызывает сомнение перспективы быстрого приглашения Украины в НАТО, потому что есть ряд государств и, я думаю, что их больше двух, то есть Словакия и Венгрия, которые против этого. И они могут проявиться достаточно быстро. Плюс сам формат самого приглашения должен быть в виде консенсуса, как это сделать на сегодняшний момент, у меня нет такого ответа", – отметил эксперт.

Что касается пункта размещения мощного комплекса неядерного сдерживания, то, отмечает Евгений Магда, очевидно речь идет о ракетах малой и средней дальности безъядерных боеголовок, то есть о Tomahawk и Minuteman.

"Кто даст на сегодняшний момент гарантию, что их Украине передадут, если нам не могут предоставить должное количество комплексов ПВО и дать разрешение на использование ATACMS, SCALP и другого вооружения по целям в России. Очевидно, этот план прозвучал, когда Украина поняла, что встреча Байдена с руководителями Франции, Великобритании и Германии 18 октября состоится. Однако, я не думаю, что это повлияет очень серьезно на американскую позицию. Мы рассчитываем этим планом на чудо, а в западном мире принято рассчитывать все-таки на какие-нибудь более рациональные вещи. Это тоже нужно понимать", – говорит эксперт.

По его словам, есть также вопросы к готовности Украины заменить американские войска в Европе.

"Конечно, такая готовность должна вызывать гордость и в этом смысле она в плане гордости не безосновательна, потому что Украина на сегодняшний момент имеет сильнейшую армию в Европе, но возникает вопрос: а потянет ли украинский бюджет после завершения войны с Россией содержание такой большой армии? Понравится ли это всем нашим европейским соседям и как мы будем в этом смысле тратить деньги на восстановление Украины? Это тоже вопросы, на которые, мне кажется, на сегодняшний момент нет ответов", – подытожил Евгений Магда.

Все зависит от политической воли Запада

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук считает, что представленный президентом План победы вполне реалистичен, но при одном условии – если найдется политическая воля среди западных партнеров Украины по его реализации. Потому что он, в первую очередь, предусматривает соответствующие усилия со стороны партнеров Украины по оказанию помощи Киеву.

"Речь, в частности, о дальнобойном оружии, которое должно обеспечить, с одной стороны, результаты, а, с другой стороны, гарантировать завершение войны и то, что российская агрессия против Украины будет остановлена. Кроме того, важный пункт – членство Украины в НАТО. Это тоже вопрос политической воли партнеров Украины. Есть ли политическая воля или ее нет – от этого также зависит многое", – отметил эксперт.

Петр Олещук обратил внимание, что Украина не просто требует, Украина кроме того и предлагает. Речь идет о четвертом и пятом пунктах плана, касающихся доступа и совместного использования стратегических украинских ресурсов.

"Речь идет о залежах полезных ископаемых, которых в Украине действительно насчитывается очень много. Это один момент. И второй момент – это использование опыта украинской армии и помощь украинскими Вооруженными силами Западу в решении тех или иных вопросов, связанных с безопасностью западных государств. Если, например, Запад соглашается обеспечить украинскую безопасность и участвовать в этих гарантиях, то в обмен на это Украина гарантирует, что она будет делиться с Западом ресурсами. Также будет участвовать во всех западных проектах безопасности, в том числе с помощью военной силы, с использованием военной силы", – отметил Петр Олещук.

Что касается вопроса реалистичности окончания войны в 2025 году, то, по мнению эксперта, это зависит от принятия политических решений и реализации тех пунктов, которые предусмотрены в Плане победы.

"Это касается оружия, членства Украины в НАТО, а это, в свою очередь, должно показать Путину, что он не одержит победу и не сможет оккупировать всю территорию Украины. Ну, а передача дальнобойного оружия должна сдерживать Россию от эскалации и от продолжения агрессии. Поэтому сроки, озвученные президентом, могут быть вполне реальными, равно как и реализация этого плана, но только при наличии политической воли. К сожалению, западные партнеры Украины пока никакой политической воли не демонстрировали. Они скорее демонстрировали страх перед Россией и желание избегать любых моментов, связанных с прямым или опосредованным столкновением с Россией, и это, пожалуй, и создавало самые большие проблемы в контексте поддержки обороноспособности Украины", – подытожил Петр Олещук.

Читайте на портале "Комментарии" — у Путина отреагировали на план победы Зеленского.



