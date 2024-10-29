КНДР вступает в войну против Украины: почему Запад только разводит руками

На Западе достаточно оживленно комментируют возможное участие подразделений военных из Северной Кореи в войне России против Украины. Однако дальше комментариев, глубокой обеспокоенности и прогнозов по эскалации в войне дело пока не идет. В конце концов, могут ли наши международные партнеры пойти дальше, чем просто озвучивать слова о большом беспокойстве? Что может измениться в войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

КНДР готова воевать против Украины

Запад не отреагирует никоим образом

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник так прокомментировал ситуацию:

"К сожалению, мы должны признать, что бы сейчас не произошло на фронте, какие бы силы и средства и союзники сейчас не пришли России на помощь, Запад не отреагирует никоим образом. На это есть несколько причин, но главная первая – это то, что Запад так и не увеличил системно и в больших размерах производство собственного оружия. Потому партнеры продолжают выдавать нам оружия ровно столько, сколько могут себе это позволить. А, как мы понимаем, с каждым годом то, что они могут позволить, будет уменьшаться и уменьшаться".

По словам эксперта, вторая причина – все ждут результатов выборов в США для того, чтобы получить новую повестку дня от, все же, доминирующей страны в западном мире.

"Поэтому единственный адекватный ответ – вообще, что может произойти сейчас, это увеличение военной и финансовой помощи Украине, но я не думаю, что к декабрю что-то системно изменится. Потому что должна прийти новая администрация в США, должно состояться новое видение российско-украинского конфликта. Только Вашингтон сейчас своим давлением может кардинально изменить ситуацию. Однако, пока я не вижу какого-либо запроса в американском обществе воевать с Россией, как и не вижу осознания того, что Россия – это проблема глобальной безопасности. Поэтому мы можем надеяться на увеличение военно-финансовой помощи со стороны стран Запада, но не больше", – подытожил Николай Мельник.

Путин балансирует на грани фола

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок соглашается с тем, что действительно мы пока слышим только комментарии от Запада, но, отмечает эксперт, конкретные действия будут в том случае, если Северная Корея официально заявит, что она помогает россиянам воевать против Украины.

"Я считаю, что Путин сейчас апробирует Запад, где та красная линия, до которой он может дойти без официального сообщения вместе с Ким чен Ыном об участии его военных в войне не только против Украины, но и против всего Запада. К таким тактикам Путин уже прибегал неоднократно, нанося массированные удары, угрожая", – говорит Валерий Клочок.

По его мнению, к возможному появлению северокорейских войск Кремль подойдет с особым предостережением, ведь понимает последствия в случае, если северокорейские войска будут официально зафиксированы на поле боя. Поэтому не исключено, что есть распоряжение делать все, чтобы военные КНДР не попадали в плен.

"После того, как будет все верифицировано и подтверждено, как минимум Европа будет вовлечена в более серьезные процессы. Что подразумевается? Первое – отправка военных в западные регионы Украины для подготовки наших военнослужащих. Второе – усиление военной помощи, потому что уже есть заявления от Пентагона о том, что новых ограничений не будет. И вопрос будет стоять о снятии существующих. Европа все равно, как бы то ни было, но мы должны понимать, движется к большей автономизации независимости во многих вопросах от Вашингтона. Понимая то, что к власти в США придет будь то Камала Гаррис или Дональд Трамп, оба они не являются пылкими сторонниками распространения эскалации. Для них управление ею является основным средством, методом и целью внешней политики. Что демократы, что республиканцы не готовы к усилению эскалации. Финансово Европа сегодня готова, но что касается морального аспекта, то пока нет. Это процесс очень непростой", – отметил Валерий Клочок.

В этом смысле, считает эксперт, показательно собрание, которое проходит в Рейкьявике, где Владимир Зеленский находится с визитом и где собрались страны Северной Европы. В этом ракурсе следует упомянуть о специальных военных объединенных подразделениях, созданных по инициативе Великобритании еще в 2015 году, куда вошли те же страны Балтии. И Британия сегодня фактически является инициатором создания военно-политических союзов. Именно поэтому, отмечает Валерий Клочок, не будет лишним вспомнить 2022 год и заявление Бориса Джонсона о создании военного союза с Украиной. Тогда эти слова прозвучали неслучайно. В британской разведке это все на столе лежит, и они понимают, что рано или поздно придется принимать важные решения.

" Поэтому позиция однозначно изменится, если будут зафиксированы уже северокорейские войска в Украине. Вопрос только в том, будут ли они зафиксированы? Речь о видеоподтверждении, каких-то свидетельствах пленных. Сейчас сказать пока сложно. Но Южная Корея, отправляя в Украину свою группу то ли военных, то ли военных атташе, то ли аналитиков усиливает сигнал. Потому что для Южной Кореи это серьезный вызов и опасность. И здесь следует обратить внимание, что никакого противоречивого комментария со стороны Вашингтона по поводу действий и заявлений Южной Кореи не было. То есть, Сеулу в этом плане фактически дан карт-бланш. И Южная Корея будет готова помогать Украине летальным оружием и так далее. Поэтому, если северокорейские войска будут в Украине, будет немного другая география стран, которые помогают Украине. Это Путин тоже понимает. И, если войска КНДР будут зафиксированы в Украине и Северная Корея начнет воевать против Южной, тогда уже проблемы со снарядами начнутся у Путина. Поэтому он уже сейчас очень балансирует на серьезной линии фактически на грани фола. Здесь следует поставить три точки. Потому что у истории точно будет продолжение", – констатировал Валерий Клочок.

Также издание "Комментарии" сообщало – как НАТО должно отреагировать на войска КНДР в Украине: в Литве назвали три пункта.



