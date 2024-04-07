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Зеленский ответил, поддерживает ли введение войск НАТО в Украину

Появилась реакция Владимира Зеленского на идею Эммануэля Макрона отправить войска НАТО в Украину. Какие первоочередные задачи западные солдаты выполняли в Украине.

сегодня, 10:45
Автор:
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Slava Kot
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Президент Владимир Зеленский отреагировал на инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по вводу войск НАТО в Украину в будущем. Зеленский заявил, что поддерживает такие идеи, однако публично не может призывать к введению западных войск в Украину.

Зеленский ответил, поддерживает ли введение войск НАТО в Украину

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в эфире телемарафона прокомментировал ввод войск НАТО в Украину о возможности которого говорил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Он предложил инициативу быть на границе. Ну, как мы можем отказываться? Если они это предлагают и будут приезжать, мы будем только поддерживать", — сказал Зеленский.

Вместе с тем, Зеленский объяснил, как на это отреагирует Россия, которая запустит очередную пропагандистскую кампанию, чтобы расколоть Европу и призвать не отправлять "своих детей на войну". По словам президента, это рискованно для Украины, ведь Россия приложит усилия, чтобы остановить любую помощь.

"Я не могу сегодня публично сказать: да, давайте, армии мира, приезжайте в Украину и сражайтесь. Потому что Россия поднимет этот хайп в мире", — сказал президент.

Зеленский добавил, что поддержал несколько позиций Макрона публично, в частности, о возможности западных войск находиться в Украине для обучения украинских военных, а также осуществлять ремонт техники на украинской территории. По словам президента, такой процесс станет намного быстрее, чем отправлять солдат и поврежденную технику за границу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США объяснили, почему в Кремле постоянно угрожают НАТО.

Также "Комментарии" писали об Эстонии, где заявили о присутствии войск НАТО в Украине и назвали задачи, выполняемые западными солдатами.



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