Зеленский ответил на предложение Орбана о прекращении огня

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложения по прекращению огня. Такие инициативы выдвигал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, прекращение огня могло бы способствовать переговорам с Россией и возможному окончанию войны.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью для издания Bloomberg ответил, рассматривает ли Украина предложения по прекращению огня. По словам президента, Украина не может доверять российскому диктатору.

"Что касается прекращения огня. В войне мы не можем просто так говорить о прекращении огня. Для меня нужен план и для наших людей. Мы не можем доверять Путину, потому что для нас он убийца и агрессор. Важно, что Венгрия признает, что Россия – агрессор, признающий территориальную целостность и суверенитет Украины", – сказал Зеленский.

Президент указал, что у Украины были сотни встреч с Россией за многие годы войны, в том числе и в формате Минских соглашений, однако все меры по прекращению огня срывала Москва. По словам Зеленского, Украине нужен план, чтобы украинцы знали, что Россия не нападет снова, однако даже в таком случае неизвестно, кто станет гарантом безопасности для Украины.

"То есть я не хочу передряги для своего государства. Мы и так в войне. Дать преимущество России сегодня – это просто невозможно. Нам нужно быть разумными. И важно снова: кто за это будет нести ответственность, кроме украинцев своей жизнью? Какая страна?", – сказал президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Орбан рассказал, как Зеленский отреагировал на его инициативу прекратить огонь для начала переговоров с Россией.

Также "Комментарии" писали о том, как президент Владимир Зеленский ответил на мирный план окончания войны в Украине, который предлагает Дональд Трамп.