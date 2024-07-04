Зеленский ответил на предложение Орбана о прекращении огня

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложения по прекращению огня. Такие инициативы выдвигал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, прекращение огня могло бы способствовать переговорам с Россией и возможному окончанию войны.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в интервью для издания Bloomberg ответил, рассматривает ли Украина предложения по прекращению огня. По словам президента, Украина не может доверять российскому диктатору.
Президент указал, что у Украины были сотни встреч с Россией за многие годы войны, в том числе и в формате Минских соглашений, однако все меры по прекращению огня срывала Москва. По словам Зеленского, Украине нужен план, чтобы украинцы знали, что Россия не нападет снова, однако даже в таком случае неизвестно, кто станет гарантом безопасности для Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Орбан рассказал, как Зеленский отреагировал на его инициативу прекратить огонь для начала переговоров с Россией.
Также "Комментарии" писали о том, как президент Владимир Зеленский ответил на мирный план окончания войны в Украине, который предлагает Дональд Трамп.
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