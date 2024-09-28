Зеленский отреагировал на удар по Сумам: количество погибших снова возросло

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Кравцев Сергей
Уже восемь человек погибли из-за двойного удара по медучреждению в Сумах. Спасательная операция продолжается. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.
Удар по медучреждению Сум. Фото из открытых источников
По словам президента, спасательная операция продолжается.
Владимир Зеленский отметил, что всем в мире, кто говорит об этой войне, следует обращать внимание, куда бьет Россия – российские оккупанты воюют с больницами, гражданскими объектами, жизнями людей. Удары, которые нанесли россияне не были ударами по военным объектам.
Отметим, утро 28 сентября в Сумах началось с серии взрывов. Российские войска ударили беспилотниками типа "Шахед" по городу.
Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, в Сумах российские оккупационные войска дважды ударили по медицинскому учреждению. В результате первого обстрела погиб 1 человек, подверглось разрушениям перекрытие нескольких этажей больницы. Началась эвакуация пациентов и персонала. Для помощи людям на место обстрела прибыли спасатели и полицейские.
Тогда, во время эвакуации больных, враг снова ударил. По состоянию на утро было известно о 6 погибших, среди которых полицейский. Еще один полицейский ранен. Кроме погибших также было известно о более 10 раненых в результате удара "Шахеда" по жилому сектору в Сумах.
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