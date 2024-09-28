Зеленский отреагировал на удар по Сумам: количество погибших снова возросло

Уже восемь человек погибли из-за двойного удара по медучреждению в Сумах. Спасательная операция продолжается. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

Удар по медучреждению Сум. Фото из открытых источников

"Сумы. Россия ударила "Шахедами" по одной из больниц города. Сейчас известно о 8 погибших. Мои соболезнования семьям и близким. 11 человек ранены, из больницы эвакуированы 113 пациентов", — рассказал глава украинского государства.

По словам президента, спасательная операция продолжается.

"Устраняем последствия, спасаем жизни. Делаем максимум, чтобы оказать нашим людям необходимую помощь", — добавил украинский лидер.

Владимир Зеленский отметил, что всем в мире, кто говорит об этой войне, следует обращать внимание, куда бьет Россия – российские оккупанты воюют с больницами, гражданскими объектами, жизнями людей. Удары, которые нанесли россияне не были ударами по военным объектам.

"Принудить Россию к миру может только сила. Мир через силу — только это единственный правильный путь. Спасибо всем, кто помогает нам на этом пути", — констатировал глава государства.

Отметим, утро 28 сентября в Сумах началось с серии взрывов. Российские войска ударили беспилотниками типа "Шахед" по городу.

Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, в Сумах российские оккупационные войска дважды ударили по медицинскому учреждению. В результате первого обстрела погиб 1 человек, подверглось разрушениям перекрытие нескольких этажей больницы. Началась эвакуация пациентов и персонала. Для помощи людям на место обстрела прибыли спасатели и полицейские.

Тогда, во время эвакуации больных, враг снова ударил. По состоянию на утро было известно о 6 погибших, среди которых полицейский. Еще один полицейский ранен. Кроме погибших также было известно о более 10 раненых в результате удара "Шахеда" по жилому сектору в Сумах.



