Массированная атака «шахедов» на Сумы: есть раненые и погибшие

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Кравцев Сергей
Утро 28 сентября в Сумах началось с серии взрывов. Российские войска ударили беспилотниками типа "Шахед" по городу. Есть пострадавшие. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Сумская ОВА.
Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников
Через несколько минут оккупанты нанесли повторный авиаудар по Сумам.
Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, в Сумах российский оккупационные войска дважды ударили по медицинскому учреждению.
В результате первого обстрела погиб 1 человек, подверглось разрушениям перекрытие нескольких этажей больницы. Началась эвакуация пациентов и персонала.
Для помощи людям на место обстрела прибыли спасатели и полицейские. Тогда, во время эвакуации больных, враг снова ударил.
По состоянию на сейчас известно о 6 погибших, среди которых полицейский. Еще один полицейский ранен.
Кроме погибших также известно о более 10 раненых в результате удара "Шахеда" по жилому сектору в Сумах.
Стоит отметить, российские войска постоянно обстреливают Сумскую область. Это не прекращается с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину. Помимо обстрелов, довольно частыми были заходы российских ДРГ в приграничных районах области.
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