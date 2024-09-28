Массированная атака «шахедов» на Сумы: есть раненые и погибшие

Утро 28 сентября в Сумах началось с серии взрывов. Российские войска ударили беспилотниками типа "Шахед" по городу. Есть пострадавшие. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Сумская ОВА.

Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников

"Сегодня, 28 сентября, утром враг нанес авиационный удар по заведению здравоохранения в областном центре, применив БПЛА типа "Шахед", — говорится в сообщении.

"На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются", — добавили в администрации.

Через несколько минут оккупанты нанесли повторный авиаудар по Сумам.

"Произошел повторный авиационный удар в областном центре. Враг направил БПЛА типа "Шахед" на жилищный сектор", — отметили в ОВА.

Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, в Сумах российский оккупационные войска дважды ударили по медицинскому учреждению.

В результате первого обстрела погиб 1 человек, подверглось разрушениям перекрытие нескольких этажей больницы. Началась эвакуация пациентов и персонала.

Для помощи людям на место обстрела прибыли спасатели и полицейские. Тогда, во время эвакуации больных, враг снова ударил.

По состоянию на сейчас известно о 6 погибших, среди которых полицейский. Еще один полицейский ранен.

Кроме погибших также известно о более 10 раненых в результате удара "Шахеда" по жилому сектору в Сумах.

Стоит отметить, российские войска постоянно обстреливают Сумскую область. Это не прекращается с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину. Помимо обстрелов, довольно частыми были заходы российских ДРГ в приграничных районах области.

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