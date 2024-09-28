logo

BTC/USD

65733.27

ETH/USD

2655.60

LTC/USD

69.18

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

46.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Массированная атака «шахедов» на Сумы: есть раненые и погибшие
commentss НОВОСТИ Все новости

Массированная атака «шахедов» на Сумы: есть раненые и погибшие

РФ дважды за утро ударила по Сумам: под обстрелом медучреждение и дома

28 сентября 2024, 09:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Утро 28 сентября в Сумах началось с серии взрывов. Российские войска ударили беспилотниками типа "Шахед" по городу. Есть пострадавшие. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Сумская ОВА.

Массированная атака «шахедов» на Сумы: есть раненые и погибшие

Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников

"Сегодня, 28 сентября, утром враг нанес авиационный удар по заведению здравоохранения в областном центре, применив БПЛА типа "Шахед", — говорится в сообщении.

"На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются", — добавили в администрации.

Через несколько минут оккупанты нанесли повторный авиаудар по Сумам.

"Произошел повторный авиационный удар в областном центре. Враг направил БПЛА типа "Шахед" на жилищный сектор", — отметили в ОВА.

Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, в Сумах российский оккупационные войска дважды ударили по медицинскому учреждению.

В результате первого обстрела погиб 1 человек, подверглось разрушениям перекрытие нескольких этажей больницы. Началась эвакуация пациентов и персонала.

Для помощи людям на место обстрела прибыли спасатели и полицейские. Тогда, во время эвакуации больных, враг снова ударил.

По состоянию на сейчас известно о 6 погибших, среди которых полицейский. Еще один полицейский ранен.

Кроме погибших также известно о более 10 раненых в результате удара "Шахеда" по жилому сектору в Сумах.

Стоит отметить, российские войска постоянно обстреливают Сумскую область. Это не прекращается с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину. Помимо обстрелов, довольно частыми были заходы российских ДРГ в приграничных районах области.

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне сбросили авиабомбу на пансионат для пожилых в Сумах, есть погибший.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости